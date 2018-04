Što bi ETICS bio bez Baumita?

Baumit je tržišni lider u segmentu fasadne toplinske izolacije i završnih slojeva za fasade u Središnjoj i Istočnoj Europi. Oko 40 milijuna kvadratnih metara toplinske izolacije godišnje dobar su argument za visokokvalitetne i raznolike Baumit izolacijske proizvode. Svaki investitor ili arhitekt može birati čime će izolirati, ovisno o budžetu, ekološkoj osviještenosti i lokalnim prilikama i tako ključno poboljšati stambenu klimu, uštedjeti do 60% na troškovima grijanja i značajno smanjiti emisiju CO 2 . Baumit je tijekom desetljeća istraživanja i razvoja kontinuirano unaprijeđivao nove izolacijske sustave i završne slojeve, od ekonomičnih, prozračnih, mehanički otpornih do ekstra tankih rješenja za fasade.

Snažna i lijepa fasada

Mogućnosti oblikovanja fasade su gotovo beskonačne: 888 nijansi ton karte Life, nepreglednih mogućnosti modeliranja strukture fasade uz kreativne žbuke CreativTop, pa sve do završnih slojeva s efektom samočišćenja. Baumit fasadne boje se posebno lako obrađuju, a moguće je i Airless špricanje.

Nova web stranica www.baumitlife.com donosi vam jednostavan odabir savršenog tona boje: profesionalci i privatni korisnici mogu svoj ton boje birati prema boji, inspiraciji, trendu ili filozofiji. Web stranica dodatno nudi praktične online alate, kao što su Baumit ColorSearch za traženje boje i Baumit ColorDesigner, pomoću kojih korisnici mogu isprobati kako bi odabrane boje i kombinacije boja izgledale na zidu kuće.

Uvijek čista i svježa fasada!

Zamislite blistavo lijepu fasadu koja ostaje svježa zauvijek i s vremenom ne posivi. Nemoguće? Ne, nije. Proizvodi iz Baumitovog centra za istraživanje i razvoj NanoporTop i NanoporColor, u sebi sadrže fotokatalizator i time postižu posebno učinkovit efekt samočišćenja. Dnevna svjetlost aktivira fotokatalizator u žbuci odnosno u boji. Fotokatalizator razgrađuje čestice prljavštine nataložene na površini. Kiša i isparavanje vlage odstranjuju nečistoće i čiste fasadu. Rezultat je površina otporna na prljavštinu, zahvaljujući čemu fasada ostaje trajno lijepa. Najnoviji rezultati istraživanja, osim toga, pokazuju da Nanopor proizvodi ne održavaju samo fasade čistima nego i zrak zato što smanjuju dušične spojeve i ozon u zraku.

Zdravo stanovanje

Nakon dvije godine znanstveno praćenih istraživanja i procjena iz Baumitovog istraživačkog parka VIVA možemo navesti tri ključne činjenice na temu zdravlja pri gradnji:

Najbolja je masivna gradnja Kvalitetna izolacija je na prvom mjestu Bitne su unutarnje površine zidova

Tko pri gradnji vodi računa o tim preporukama, bitno pridonosi svojemu zdravlju i dobrom raspoloženju. Dnevno trošimo 1 kg čvrstih i 3 kg tekućih namirnica. Dodatno tijekom 24 sata udišemo nevjerojatnih 13,5 kg zraka u prostorijama i 1,5 kg svježeg zraka. Dakle, zrak je naša najvažnija namirnica. S obzirom na tako veliku potrošnju zraka njegova je kvaliteta odlučujuća za zdravo stanovanje.

Prevlažno?Presuho?

Prevlažan zrak povećava opasnost od širenja gljivica, dok presuh zrak isušuje sluznice i time povećava rizik od infekcija. Naši su unutarnji zidovi zahvaljujući svojoj veličini idealni za procesiranje vlage. Odgovarajuća struktura zidova sa žbukom otvorenih pora (npr.Baumit KlimaWhite) i mineralnim premazom na savršen način reguliraju klimu u prostorijama.

Ugoda kao plod temperature i vlažnosti

Ugoda prostora definira se uz pomoć odgovarajućeg odnosa između temperature zraka u prostoriji i vlažnosti zraka. Baumit Klima proizvodi reguliraju vlažnost i njezino štetno djelovanje u vašem stambenom prostoru. Usto su Baumit Klima proizvodi zbog svojeg sadržaja vapna vrlo alkalni (pH-vrijednost > 11) i zahvaljujući tomu suzbijaju gljivice. Rezultat je zdrav i ugodan stambeni prostor.

Baumit Klima proizvodima na osnovi vapna već dugi niz godina stvara sustavna rješenja koja su trajno zdrava za stanovanje i neškodljiva za okoliš. Zahvaljujući svojoj mikroporoznoj površinskoj strukturi žbuke Baumit Klima iskorištavaju višestruku površinu zida za prihvat, pohranu i ravnomjerno otpuštanje vlage u zrak, čime značajno pridonose ugodnoj i zdravoj klimi u prostoriji.