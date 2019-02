Roboti dolaze, i to na velika vrata – poruka je koju šalje još jedna zvijezda novog izdanja Dana komunikacija

Nagrađivani dizajner, alumnus MIT-a, NYU-a te izlagač slavne MoMA-e, Che-Wei Wang, predstavit će robote koji već danas preuzimaju čovjekov kreativni rad

Nakon velikog interesa za prvim najavljenim predavačima Dana komunikacija, festivala tržišnih komunikacija u organizaciji HURA-e i IAB-a Hrvatska koji će se od 28. do 31. ožujka održati u Rovinju, organizatori su najavili još jednog stručnjaka kojeg dovode u Hrvatsku, ovaj put iz New Yorka. Che-Wei Wang, vrhunski dizajner, umjetnik i kreativac, dolazi s predavanjem Can machines make aesthetic design decisions? i pritom odgovara da mogu – “Roboti dolaze i vrijeme je da se zabrinete.”

Alumnus MIT-ja, NYU-a i Pratt Instituta te izlagač slavne MoMA-e (Museum of Modern Art), Che-Wei Wang, jedan je od svjetskih lidera u segmentu komputacijskog i generativnog dizajna te stručnjaka za vrijeme i kreativno računalstvo.

Mnogi od nas vjeruju da je kreativnost jedna od čovjekovih odlika koje se ne može kopirati. Međutim, Wang će predstaviti svoju viziju i načine na koje računala kreativno razmišljaju te preuzimaju dijelove procesa stvaranja, kreativnosti i dizajna koje smo dosad smatrali svetima i rezerviranima samo za čovjeka. Na njegovu predavanju na Danima komunikacija, a kasnije i u dijalogu sa sudionicima na festivalu, saznat ćemo što je to dizajn baziran na algoritmima koje koristi i NASA te ima li u preciznom robotskom dizajnu mjesta za ljudsku kreativnost.

Che-Wei Wang još je jedan od svjetskih lidera koji utire put drugima u segmentu generativnog dizajna, a dolazi na Dane komunikacija uz dosad najavljene globalne lidere Matta Biespiela, osvajača nagrade za najboljeg oglašivača na svijetu i dvostruke nagrade za najefikasnijeg oglašivača na svijetu, i Yousefa Tuqana Tuqana, digitalnog evanđelista te globalnog direktora za inovacije konzultantske tvrtke koja posluje u 120 zemalja, Accenture Interactivea.