Pan i Lidl udružili snage za pse u skloništima

Svakom kupnjom posebnog pakiranja Pan piva u Lidl trgovinama, izdvajaju se dvije kune za nabavu hrane za pse. Hrana prikupljena kroz kampanju bit će uručena skloništima u različitim dijelovima Hrvatske.

Ljubitelji piva koji žele učiniti dobro djelo imaju za to priliku – svakom kupovinom posebno označenog pakiranja Pan piva u Lidl trgovinama daruju dvije kune za hranu za pse. Akcija naziva 2 kune za zdjelice pune trajat će do 10. ožujka ili do isteka zaliha, a prikupljenim sredstvima bit će nabavljena hrana za pse za čak četiri skloništa za životinje.

Skloništa u Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu u svojoj brizi za napuštene pse dobit će tako vrlo konkretnu pomoć. Za dobro djelo dovoljno je pri kupovini na bilo kojem Lidl prodajnom mjestu u Hrvatskoj u košaricu ubaciti 4-pack limenki Pan lagera označenih slikom crnog psića.

Partneri na ovom projektu – Pan i Lidl – očekuju da će do kraja akcije skupiti sredstva koja će napuniti zdjelice za stotine pasa i to u duljem vremenskom razdoblju. Kako prosječni pas pojede 15-ak kilograma hrane mjesečno, svatko tko ima životinju zna da se radi o značajnom trošku i da je hrana svakako jedno od najvažnijih pitanja kod brige o napuštenim psima.

Napušteni psi za koje se u akciji skuplja hrana nalaze se u skloništima diljem Hrvatske. Tako će hrana ići u Split, putem Zaklade za zaštitu životinja Split koja brine o psima u skloništu Animalis centrum; u Osijek u Azil Osijek koji vodi Udruga Pobjede; u Donju Bistru kraj Zagreba za pse za koje brine Udruga Šapica te u Varaždin psima o kojima skrbi Udruga Spas.