Obucite čizmice za ples i trk do Božićne bajke!

Nakon veselog otvorenja “Božićne bajke by Mastercard“, nastavljamo u revijalnom tonu i nudimo pravu zimsku čaroliju u vidu bogatog glazbenog programa, ali i odlične gastronomske ponude koju možete pronaći u samom srcu Zagreba.

Zabava nije prestajala ni prošli tjedan – u srijedu smo odali počast najvećem od najvećih, povodom 103. rođendana Franka Sinatre družili smo se uz Kristijana Beluhana i Sinatra Special. U četvrtak su nas opet posjetili dečki iz Scifidelity Orchestra dok smo u petak pripremili pravu poslasticu zvanu Ivo Robić Special feat. Kristijan Beluhan. U subotu preko dana smo uživali u našem dječjem programu, a od 18h je Mastercard još jednom doveo disco set Ozrena Kanceljaka!

Elvis, The King, The King of Rock ‘n’ Roll, Elvis the Pelvis, The Hillbilly Cat samo su neki od nadimaka slavnog i neprežaljenog kralja rock’n’rolla Elvisa Presleya.

Ovaj četvrtak ćemo posvetiti jedinstvenoj rockabilly ikoni, a njegove najveće hitove poput “Heartbreak Hotel”, “Suspicious Minds”, “Hound Dog”, “Jailhouse Rock” i druge uspješnice izvodit će zagrebački rockabilly band Johnny & his Rockin’ Tunes koji će zasigurno rasplesati posjetitelje Božićne bajke. U petak nas već standarno zagrijava Scifidelity Orchestra dok u subotu grooveamo uz DJ se Ozrena Kanceljaka.

Božićna bajka će ove godine ugostiti uvijek popularni Rougemarin koji će nuditi jedinstvene specijalitete poput pulled pork hamburgera, ali posjetitelji će biti najsretniji jer će i ove godine nuditi najtraženije ručno rađene germknedle s domaćim pekmezom od šljiva, umakom od vanilije i makom i poseban specijalitet, Christmas Moonshine, napitak od ruma, kruške i blagdanskih začina.

Božićna bajka by Mastercard trajat će od 1. prosinca do 6. siječnja sljedeće godine. Naravno, jedna od božićnih pogodnosti je i plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama uz koje se ostvaruje 10 % popusta.

Vidimo se na Božićnoj bajci by Mastercard!