Nove kategorije IdejeX i Mixxa – digitalcima, dizajnerima i produkcijskim kućama otvorene prijave za IdejuX, a izdavačima prilika za Mixx

Prijave za IdejuX otvorene su za sve digitalce, dizajnere i produkcijske kuće, dok nova kategorija natjecanja Mixx sada pruža priliku izdavačima da na festivalu prezentiraju svoje radove. Najbolji će imati čast natjecati se i na prestižnim natjecanjima Cannes Lions te Mixx Europe

Ovogodišnji festival Dani komunikacija održat će se od 28. do 31. ožujka na već tradicionalnoj lokaciji, u hotelu Lone u Rovinju. Kao i svake godine dosad, pozivaju se agencije da prijave svoje projekte na prestižna natjecanja IdejuX i Mixx sa svojim kreativnim projektima i digitalnim kampanjama. Za projekt koji se na IdejiX pokaže najuspješnijim i osvoji Grand Prix organizatori će snositi trošak prijave na natjecanju Cannes Lions 2019, dok će rad koji dobije titulu Best in Show IdejeX svoje snage moći odmjeriti na natjecanju Mixx Europe 2020, što će također honorirati organizatori.

Nacionalno kreativno natjecanje IdejaX nagrađuje najoriginalnije ideje koje su jedinstvene i pomiču granice, neovisno o vrsti medija u kojoj su realizirane, kao i umjetnost zanata i izvedbe, dok se s druge strane u sklopu natjecanja Mixx dodjeljuju nagrade najboljim digitalnim kampanjama i digitalnim alatima/platformama u području tržišnih komunikacija.

IdejaX

Media Neutral naziv je za skupinu od 11 kategorija prema poslovnim kategorijama industrija u kojoj djeluju klijenti (hrana, alkoholna pića, bezalkoholna pića, trgovina i kućanstvo, moda, zdravlje i ljepota, turizam, kultura i slobodno vrijeme, telekomunikacije, financijske i osiguravajuće usluge, društvene akcije, korporativne komunikacije i razno), čime je iskazan bitan značaj oglašivača na natjecanju. Ovogodišnje natjecanje IdejaX bit će posebno primamljivo digitalcima, dizajnerima i produkcijskim kućama – upravo za njih prvi je put otvorena nova skupina naziva Craft u kojoj se nagrađuju kategorije digital, film i dizajn. Ideje prijavljene za neku od kategorija u ovoj skupini morat će pokazati svoje umijeće produciranja izvanrednih rješenja pomoću inovativnih tehnika i vještina.

Na IdejiX mogu konkurirati cjelovite kampanje, kao i pojedinačni radovi koji su se provodili od 1. siječnja 2018. do 4. ožujka 2019. Projekte će iznimno biti moguće prijaviti do 10. ožujka, što je ujedno i posljednji prijavni rok. Za tri kategorije iz nove skupine (Craft) kvalifikacijski je period dulji i traje čak dvije godine, počevši od 1. siječnja 2017.

Mixx

Natjecanje Mixx izrađeno je po međunarodnoj licenci IAB-a, a kriteriji ocjenjivanja uključuju kreativnost, strategiju, izvedbu i korištenje medija te postignute rezultate. Svaki od navedenih kriterija podjednako je važan pri odabiru pobjednika ovog natjecanja.

Za natjecanje Mixx moguće su prijave sve do 22. veljače 2019. godine. Prijaviti se mogu svi projekti koji su se provodili od 1. siječnja 2018. do 1. ožujka 2019. Kao što i priliči natjecanju svjetskog ranga, pristigle radove ocjenjuje žiri koji se sastoji od profesionalaca iz svih segmenata digitalne industrije – strategije, kreativnosti, produkcije i zakupa medija. Predsjednik ovogodišnjeg žirija je Marko Črne iz Omnicom Media Group Hrvatske, dok će u žiriju biti 12 predstavnika. Mixx nam ove godine donosi jednu važnu novost – uvođenje nove kategorije u kojoj će se odsad moći natjecati izdavači kojima je ovo nova prilika da predstave svoje najbolje radove na festivalu Dani komunikacija.

Pobjednici oba natjecanja bit će proglašeni na dodjelama nagrada najboljim agencijama i oglašivačima u industriji na nacionalnom festivalu tržišnog komuniciranja Dani komunikacija u Rovinju od 28. do 31. ožujka 2019. godine.