Brojne korisnice Cammea danas je iznenadila akcija koju je najveći hrvatski prijevoznik organizirao povodom Međunarodnog dana žena. Nekoliko tisuća ruža jutros su vozači Cammea podijelili svojim korisnicama diljem Hrvatske i time im uljepšali ovaj dan.

“Jutros se, na žalost, nisam ni sjetila da je danas Dan žena. Muž me, izgleda, zaboravio”, priča nam kroz smijeh Hajdi K. (36) i nastavlja: “Naručila sam taksi, vozač izlazi iz automobila i predaje mi ružu. Moram priznati, to je bio pravi šok za dobro jutro, nisam znala zašto, a na to simpatični vozač Vinko mi kaže “Dobro jutro i želim Vam sretan Dan žena.” Baš me lijepo Cammeo iznenadio”, priznaje nam Hajdi.

Cammeo je ovu akciju proveo u gotovo 10 gradova u kojima posluju u Hrvatskoj, a najavljuju skoro širenje i na Slavonski Brod, Karlovac, Našice…

Međutim, nisu zaboravili ni svoje kolegice – vozačice jer taksiranje odavno nije samo muški posao. To nam potvrđuju i vozačice Cammea koje jutros nisu dijelile ruže, već su ih dobile od svojih kolega. “Ma, naravno da ovo nije posao samo za muškarce, ovo je uslužna djelatnost pa mi kolegice radimo bolje od dosta drugih kolega”, kaže Iva, s osmjehom na licu zbog ruže koju joj je netom prije poklonio Cammeo.