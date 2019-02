Najljepše novo mjesto u Puli koje osvaja na prvi pogled – Hugo’s bar

Nakon što je osvojio zagrebačka srca brojnih ljubitelja gina, kave, zabave te zaljubljenika u estetiku i interijere, popularni Hugo’s bar svoja vrata otvorio je i u Puli, u sklopu novootvorenog shopping centra Max City. Baš poput zagrebačkog, i pulski Hugo’s bar na posve savršen i sebi svojstven način spojio je nespojivo, kako u interijeru, tako i u ponudi; ovdje gosti mogu popiti svoju prvu mirisnu jutarnju kavicu, doći na zasluženi popodnevni after work cocktail ili pak doći na zagrijavanje prije izlaska uz fenomenalnu muziku i vrhunska pića.

Za uređenje interijera i ovog puta bio je zadužen arhitektonski biro Iqon Studio, koji je sjajno prenio filozofiju blago dekadentnog prostora s ležernom i iznimno chic laissez faire vibrom. Tako dio prostora krase freske atraktivnih propetih konja u žarkim bojama, nasuprot vrta koji se probija kroz stakla dok suptilno monokromatsko cvijeće i zelenilo prožeto po zidovima simboliziraju prirodu i ugodu kao zaseban koncept bara. Tzv imitacija probijajućeg vrta vrlo je upečatljiv detalj u samom prostoru, a unosi živost te osjećaj ugodne relaksacije. Uporaba živog bilja inače je sve popularniji u uređenju interijera, kako raste zanimanje za prirodu i pronalaženje motiva u njenoj raskoši, a ovdje se uklopio jednostavno savršeno. Cjelokupni projekt uređenja i koncepta bara pomno je osmišljen i realiziran, pa je tako i šank osvjetljen velikim, tamnim kuglama, koje simboliziraju pomrčinu sunca.

Pored originalnog i atraktivnog uređenja, Hugo’s bar može se pohvaliti bogatom ponudom pića i napitaka; od najfinije jutarnje kavice i osvježavajuće cijeđene naranče do večernjeg signature Hugo’s bar koktela, koji se sastoji od gina, mente, limete, sirupa od bazge i prosseca. Za sve vrsne poznavatelja jačih alkoholnih pića, tu odlični Johnnie Walker Black Label whiskey, vrhunska tekila Don Julio Anejo, Tanqueray London dry gin i pregršt ostalih pića. Jedna od posebnosti ovog bara je i mogućnost kreiranja gin & tonica prema svojim preferencijama – „Make your own G&T“. Naime, posjetitelji mogu birati između nekoliko vrsta izvrsnih gina, craft tonika i pripadajućih raznog bilja i začina, koje potom stapaju u svoj vlastiti personalizirani gin & tonic.

Osim Puljana, koji će odsad moći uživati u čarima ovog sjajnog novog mjesta, iz Hugo’sa najavljuju kako planiraju otvaranje novih lokacija u još nekoliko većih hrvatskih gradova. Mjesto na kojem svaki poslovni sastanak, kava sa prijateljima ili večernji izlazak ima svoje pripadajuće piće i atmosferu, zasigurno će osvojiti srca i mlađih i starijih posjetitelja. Otvorenjem nove lokacije u Puli, njezini stanovnici napokon dobivaju odgovor na vječno pitanje: „A gdje ćemo danas? Ljubav na prvi pogled nalazi se u Hugo’s baru.