Na Dane komunikacija stiže najbolji stručnjak za odnose s javnošću na svijetu

Već je poznato da bogati program ovogodišnjih Dana komunikacija nudi ponešto za svakoga u komunikacijskoj industriji. Uz razne panele i radionice namijenjene PR-ovcima, na festival stiže jedno od najnagrađivanijih imena u industriji: Aaron Sherinian, stručnjak za odnose s javnošću s više od dva desetljeća iskustva u korporativnim, filantropskim i diplomatskim sektorima.

Cijenjeni PRWeek prepoznao je njegov rad za UN Foundation i dodijelio mu laskavu titulu Global Communications Professional of the Year, a timu pod njegovim vodstvom nagradu Public Affairs Team of the Year.

Sherinianovo znanje i iskustvo u različitim sektorima vinulo ga je u visine komunikacijske industrije. Svoju karijeru započeo je i uspješno ju gradio u diplomaciji SAD-a kao čelnik komunikacija UN Foundationa, a u industriji koja je po samoj svojoj prirodi izazovna uspio je nezamislivo. U ulozi globalnog direktora komunikacija Aga Khan Development Networka, ne obazirući se na geografsku udaljenost i različitost industrija, Sherinian je gradio mostove između političkih ideologija.

Danas obnaša ulogu globalnog komunikacijskog potpredsjednika Philip Morris Internationala, a njegova jedinstvena pozicija čini ga predvodnikom komunikacijske transformacije jedne od najvećih svjetskih korporacija. Kroz cijelu je karijeru efikasnom komunikacijom dolazio do velikih rezultata, a koliko komunikaciju smatra esencijalnom jasno nam je kada kaže: „Inovativne komunikacije mogu graditi pozitivne globalne promjene te unaprijediti živote milijuna ljudi.“

Stručnjak za odnose s javnošću Aaron Sherinian najveći je, ali nikako nije jedini predstavnik PR-ovaca na ovogodišnjim Danima komunikacija; u trodnevnom programu posebno ističemo PR panel o komunikacijskom aspektu Brexita koji će analizirati komunikacijski stručnjaci te PR “anti-masterclass” na temu kriznog komuniciranja.

Sve koje zanima koji su najbolji recentni projekti domaće industrije odnosa s javnošću pozivamo na prezentacije projekata koji su nedavno okrunjeni Grand PRixom na natjecanju Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ). Za mlade, na svečanoj dodjeli nagrada bit će uručene nagrade dobitnicima natjecanja Young Lions u kategoriji PR, a u dnevnom programu osigurane su i PR radionice za studente.