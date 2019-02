Kupnjom Zvijezdinog suncokretovog ulja pomažete djeci sa sindromom Down

Uključite se u akciju #budiZvijezdapomoziDown i do 17. ožujka kupnjom ulja donirajte 20 lipa Hrvatskoj zajednici za sindrom Down

Prijateljstvo osoba sa sindromom Down i Zvijezde nastavlja se novom suradnjom. Ove će godine zajedno proslaviti 20. godišnjicu Udruge za sindrom Down Zagreb te obilježiti Svjetski dan sindroma Down velikom akcijom #budiZvijezdapomoziDown.

Od svake kupnje Zvijezdinog suncokretovog ulja do 17. ožujka Zvijezda će donirati 20 lipa Hrvatskoj zajednici za sindrom Down, pri čemu će sredstva biti raspoređena između osam udruga za sindrom Down koje djeluju u Hrvatskoj.

Djeca suncokreta, kako se još zovu djeca sa sindromom Down, ponovno su imala priliku oslikati etiketu Zvijezdinog suncokretovog ulja. Upravo iz cvijeta suncokreta, oslikanog na limitiranoj verziji etikete, nastaje najprodavaniji Zvijezdin proizvod i prvi izbor domaćih potrošača – suncokretovo ulje. Autor ovogodišnjeg crteža suncokreta koje je otisnuto na limitirano izdanje etikete, devetogodišnji je Noa Oliverić.

– Neopisivo smo sretni što je Zvijezda prepoznala aktivnosti naše organizacije i svih udruga za sindrom Down u Hrvatskoj. Drago nam je što kroz ovo prijateljstvo možemo zajednički djelovati na senzibilizaciji i edukaciji javnosti o sindromu Down te omogućiti našim štićenicima još kvalitetniji život, izjavila je Dinka Vuković, predsjednica Hrvatske zajednice za sindrom Down.

Hrvatska zajednica za sindrom Down krovna je organizacija za udruge za sindrom Down, a svojim djelovanjem nastoji promovirati integraciju, jednakost i pravo izbora za osobe sa sindromom Down kroz niz tečajeva, predavanja i edukacija.