Kaufland pokrenuo novo natjecanje za donaciju svježeg voća i povrća osnovnoškolcima

„Kaufland škola voća i povrća“ društveno je odgovoran projekt u sklopu kojeg će spomenuti trgovački lanac do kraja ove školske godine donirati preko 90 tona svježeg voća i povrća. Ove godine projekt ima još veći cilj, a to je pronaći 39 partnerskih škola te do kraja iduće školske godine donirati gotovo 150 tona svježeg voća i povrća.

Projekt „Kaufland škola voća i povrća“ pokrenut je još prošle godine kada je ovaj trgovački lanac ostvario suradnju s 24 javne osnovne škole u Hrvatskoj. Od rujna 2017. nadalje, Kaufland tim školama svakog tjedna donira svježe voće i povrće, a sada je objavljeno i natjecanje za iduću školsku godinu.

Cilj novog natjecanja je obuhvatiti veći broj škola i za svaku poslovnicu Kauflanda pronaći jednu partnersku školu – njih 39!

„Zadatak škola je prikupiti što više savjeta za zaštitu okoliša i barem jedan od njih kreativno prikazati. Postoji jasno definiran sustav bodovanja pa će škole za svaki savjet i prikaz, ovisno o vrsti i količini, dobiti određeni broj bodova. Vrlo nam je važno da su kriteriji mjerljivi, objektivni i transparentni“, pojašnjava Marija Franić, voditeljica Korporativnih komunikacija.

Koliko je prehrana u dječjoj dobi važna naglasila je klinička nutricionistica Klinike za dječje bolesti Zagreb Tena Niseteo, rekavši kako je iznimno važno u javnim školama djeci osigurati nutritivno kvalitetan obrok koji svakako uključuje i redovitu konzumaciju svježeg voća i povrća.

O zdravoj i uravnoteženoj prehrani potrebno je sve više govoriti u javnosti, stoga je značajna uloga u projektu „Kaufland škola ViP“ pripala ambasadorici projekta, poznatoj voditeljici Marijani Batinić. „Kao majka mogu i osobno potvrditi koliko je bitna redovita konzumacija svježeg voća i povrća. Mogu se samo u potpunosti složiti s Kauflandovim motom – djela, ne riječi – i apeliram na širenje svijesti o kvaliteti prehrane djece“, istaknula je Marijana Batinić.

S riječi na djela mogu odmah prijeći sve javne osnovne škole u Hrvatskoj prema natječajnim propozicijama koje se nalaze na linku www.kaufland.hr/skolavip i krenuti u osvajanje bodova za ovaj važan projekt kojim će, osim što će osigurati voće i povrće za svoje učenike, osloboditi vlastita sredstva za neke druge aktivnosti koje također smatraju važnima.