Ivan Marušić: Ponosni dida proživljava drugu mladost za volanom taksija

Divna je splitska noć, vrijeme za pohod u noćni život dalmatinskog bisera. Štikle žuljaju i prije nego što smo krenuli pa se pozivanje taksija čini kao idealno rješenje. U aplikaciji biramo željenu adresu, vozilo stiže za svega dvije minute, a za volanom je simpatični Ivan Marušić.

– Mlade dame, idete u provod? Ako trebate preporuku za dobar kafić ili klub, stojim na raspolaganju. Znam što je ‘in’, otkad vozim taksi, proživljavam drugu mladost – smije se Ivan.

Vitalni šezdesetogodišnjak u Cammeu je od početka lipnja prošle godine, a ovaj ga je posao, kako kaže, spasio.

– Nakon 30 godina u jednoj velikoj firmi zbog zdravstvenih problema morao sam u mirovinu, a onda sam u jednom trenutku osjetio želju da opet radim – priča.

Nakon kraće potrage na radiju je čuo Cammeo traži vozače te krenuo u Split na razgovor.

– Kada sam došao u ured i vidio svog poznanika koji tamo radi, a kojeg iznimno cijenim, znao sam da je to – to. Nisam dvojio ni minute, to vam je bilo sudbinski – dodaje.

Uspješno je obavio razgovor za posao, prošao obuku i krenuo raditi. Naglašava kako ga je posebno oduševila briga za ljude što se danas rijetko viđa.

– Kako živim u Ruskamenu koji je od Splita udaljen tridesetak kilometara, izašli su mi u susret i dali mi automobil na korištenje. Osim toga, iznimno sam zadovoljan i ostalim uvjetima – priča Ivan.

Dnevno preveze tridesetak klijenata, što mu ne pada teško jer voli svoj posao i komunikaciju s klijentima. Komunikacija je sjajna i na razini tvrtke, što ga je, priznaje, u početku pomalo šokiralo.

Iza sebe ima mnogo poslovnog i životnog iskustva, a posebno ga je oduševilo kada mu se direktor obratio s ‘kolega’.

– Lijepo je kada dobijete osjećaj da vas nadređeni i kolege poštuju. Ne viđa se to svaki dan. A kada tome pridodate i činjenicu da su uvjeti sjajni, plaća na vrijeme i kolege na mjestu, nemate se na što žaliti – dodaje.

Kada ne radi, vrijeme provodi s unukom, koji se može pohvaliti ‘didom’ koji je aktivan i u ‘zlatnim’ godinama.

– Preporučio bih svim umirovljenicima koji razmišljaju o poslu da sjednu za volan. Rad s mladima me pomlađuje, a smjene mogu prilagoditi svojim potrebama. Ma milina – zaključuje ponosni ‘dida’ iz taksija.

Hvala na vožnji!