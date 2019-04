Hugo’s Kids Wonderland partyem, Hugo’s je otvorio svoja vrata za sve roditelje i njihove mališane

Kako vam zvuči ovaj scenarij: sunčani proljetni dan je pred vama, sjedite u šarmantnom baru i ispijate mirisnu, toplu šalicu kave, veselo čavrljate s frendicama, dok vam se klinci bezbrižno igraju pored vas u preslatkom dvorištu istog kafića, okruženi svojim vršnjacima i svakakvim zanimljivim igračkama. Zvuči li kao san, kao nešto o čemu ste dosad samo maštali? Više ne, jer od proteklog vikenda, jedno od najomiljenijih odredišta brojnih Zagrepčana, postao je prava mala čarobna oaza, kako za velike, tako i za male.

Naime, proteklog vikenda u Hugo’s baru u Zagrebu, održan je prvi Hugos Kids Wonderland party, kojim je službeno otvorena sezona dječjih evenata na otvorenom. Sjajno osmišljen i uređen prostor, upravo po želji svakog mališana, pruža idealno mjesto na kojem se roditelji mogu opustiti, uživati u omiljenom napitku, sladoledu i toplim zrakama sunca, dok njihovi klinci bezbrižno trčkaraju u zaštićenom zelenom dvorištu. Ovaj jedinstveni svojevrsni vanjski dječji poligon za zabavu uključuje gomilu rekvizita za igranje, skakanje, pjevanje i trčanje, poput preslatke kućice s travnjakom i toboganom, XXL ležaljke, na kojoj će klinci potražiti kratki odmor od igre te mini nogometnog igrališta. Ova šarmantna dječja oaza uređena je s jako puno pažnje, mašte i ljubavi te stoga predstavlja i savršeno mjesto za proljetne i ljetne zabave na otvorenom, poput rođendana, krštenja, pričesti.

Hugo’s Kids Wonderland party-ju nazočili su brojni roditelji sa svojim mališanima, a ispunio ga je smijeh, druženje, zabava, sunce, sladoledi, slatki zalogaji, prefini napici, poput Kinder vruće čokolade, šareni mjehurići i boje. Bilo je tu i nešto šminkanja i uređivanja, pa je tako animatorica crtala razne crteže i likove onim najmanjima na licu, dok je za nešto veće održana prava mala radionica šminkanja pod nazivom ”Tips & tricks for busy moms”, koju je vodila talentirana make up artistica i beauty influencerica Nabilah Harron. Uistinu je bio dan kao san, san koji je postao java. Nesumnjivo je to tek početak najslađe, dječje Hugo’s priče.

Foto: Goran Perišin