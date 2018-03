Hrvatski Telekom s partnerima pokreće inicijativu ”Šeraj pozitivu, blokiraj negativu” za povećanje sigurnosti djece na Internetu

Glavni partneri HT-a u inicijativi su udruge Hrabri telefon i Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, čiji predstavnici koordiniraju EU Kids Online, najveći međunarodni projekt u istraživanju medijskih navika djece

Hrvatski Telekom, predvodnik digitalizacije i digitalne transformacije u Hrvatskoj, danas je predstavio veliku društveno odgovornu inicijativu ”Šeraj pozitivu, blokiraj negativu”, koja je ujedinila akademsku zajednicu, nevladin sektor i državne institucije s ciljem povećanja razine sigurnosti djece na Internetu. Glavni partneri su udruge Hrabri telefon i Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), čiji predstavnici koordiniraju EU Kids Online, najveći međunarodni projekt u području istraživanja medijskih navika djece.

Inicijativa će obuhvatiti brojne aktivnosti na temu povećanja razine svijesti i bolje zaštite djece na Internetu, a ključan rezultat bit će prvo nacionalno komparativno istraživanje razine sigurnosti djece na Internetu, na temelju kojeg će se po prvi puta u Hrvatskoj moći napraviti čvrsta stručna podloga za nacionalnu regulaciju ove bitne teme.

Trenutni podaci pokazuju da su mladi u Hrvatskoj iznimno aktivni online, dok je razina poznavanja rizika i načina zaštite od prijetnji vrlo niska. Naime, 96% mladih provodi na Internetu više od sat vremena dnevno, čak 65% djece između 7 i 9 godina ima otvoren profil na Facebooku, a 50% školaraca koristi društvene mreže za vrijeme nastave. Istraživanje koje je ranije proveo Hrabri telefon s Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba ukazalo je na problem rizičnog ponašanja na Internetu, pa tako gotovo polovica mladih između 11 i 18 godina na Facebooku redovno dijeli privatne fotografije, više od trećine ih prihvaća zahtjeve za prijateljstvom od nepoznatih osoba, a gotovo petina bi otišla samo na susret uživo s nepoznatom osobom koju su upoznali putem Facebooka. Čak petina mladih prima uvredljive poruke, a djeca koja provode na Facebooku tri ili više sata dnevno imaju niži školski uspjeh, narušenu sliku o sebi te pokazuju veći broj emocionalnih i teškoća u ponašanju.

Kao jedini privatni partner inicijative ”Šeraj pozitivu, blokiraj negativu”, uz podršku nacionalnom istraživanju Hrvatski Telekom je predstavio hrvatsku inačicu europskog portala TeachToday. Portal će sadržavati koristan sadržaj i savjete o sigurnosti na Internetu namijenjene djeci i roditeljima, a sadržaj će kontinuirano nadopunjavati partneri inicijative. Također, HT će uvoditi i konkretne proizvode i usluge koji će roditeljima pomoći u zaštiti djece. Prvi takvi proizvodi su pametni sat za djecu MYKI i jedinstvena usluga roditeljske zaštite za pametne telefone, koje je ekskluzivno predstavio Richard Brešković, direktor Sektora marketinga za privatne korisnike iz Hrvatskog Telekoma.

”Hrvatski Telekom je tehnološki lider, koji dovodi brzi Internet i najnovije digitalne tehnologije u kućanstva diljem Hrvatske, s čime dolazi i određena odgovornost za sigurnost na Internetu, pogotovo kada je riječ o djeci. Ponosni smo što smo prepoznati kao partner koji može doprinijeti naporima inicijative, koja će osigurati sigurniju i bezbrižniju svakodnevicu djeci i svim roditeljima ”, izjavila je Nataša Rapaić, članica Uprave HT-a i glavna operativna direktorica za privatne korisnike.

”Na Hrabrom telefonu bilježimo povećan broj upita djece, mladih i roditelja za teme sigurnosti na Internetu, no često nas kontaktiraju kada je situacija već vrlo ozbiljna. Naši volonteri svakodnevno pružaju savjetodavnu podršku djeci koja su doživjela neki oblik nasilja na Internetu te aktivno informiraju i educiraju roditelje o tome kako pomoći djeci da se zaštite prilikom korištenja Interneta i društvenih mreža. Do sada smo razvili brojne edukativne i preventivne materijale za djecu, roditelje i stručnjake, no naš doseg je ograničen. Vjerujemo da ćemo ovom zajedničkom inicijativom s partnerima i uz podršku Hrvatskog Telekoma, napraviti značajan pozitivan pomak, što samostalno ne bismo mogli”, izjavila je Anamarija Vuić, koordinatorica savjetodavnih linija Hrabrog telefona.

”Postojeća istraživanja provedena na temu sigurnosti djece na Internetu dala su nam tek djelomičan uvid u ovu problematiku u Hrvatskoj, a zahvaljujući ovoj inicijativi imat ćemo prvo nacionalno istraživanje u potpunosti usklađeno s kriterijima međunarodnog EU Kids Online projekta. To će biti prava podloga za donošenje nacionalnih strateških dokumenata, obrazovnih materijala i usklađivanje s preporukama Europske komisije i direktivama Europskog parlamenta. Našu inicijativu podupire Agencija za elektroničke medije, a potporu je najavila i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti”, izjavio je Igor Kanižaj, potpredsjednik DKMK-a i koordinator hrvatskog tima EU Kids Online, koji je dodao kako se o uključivanju u inicijativu intenzivno pregovara i s drugim institucijama.

”Mladi ljudi danas u rukama imaju moćnu tehnologiju, no bez kvalitetnih uputa kako se njome na ispravan način koristiti. Komunikacija putem Interneta i društvenih mreža je direktna, bez posredovanja roditelja ili drugih bliskih članova obitelji, no to ne znači da mlade treba ostaviti bez nadzora. Ostavimo li dijete u knjižnici ne znači da će naučiti sve što piše u knjigama na policama. Za svladavanje znanja trebaju mentora. Uspjeh portala srednja.hr govori da mladi nisu samo zainteresirani za lagane, ”žute” sadržaje, već žele kvalitetne informacije o temama koje ih u njihovoj dobi prirodno interesiraju. I to od provjerenih izvora. Iznimno sam ponosan što portal srednja.hr sudjeluje u ovoj inicijativi jer će nas natjerati da budemo još kvalitetniji”, izjavio je ambasador inicijative Marko Matijević, glavni urednik portala srednja.hr.