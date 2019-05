Festival Rocks&Stars @ Cave Romane, kulturni podij Medulinske rivijere

Gibonni, Josipa Lisac, Umberto Tozzi i 4 Tenora samo su dio ovogodišnjeg bogatog repertoara Rocks&Stars @ Cave Romane festivala koji se održava ovo ljeto u vinkuranskom kamenolomu na Medulinskoj rivijeri.

Jedinstvena pozornica Rocks&Stars @ Cave Romane festivala svoja vrata svečano otvara 29. lipnja nastupom 4 Tenora, u sastavu Đani Stipaničev, Filip Hozjak, Vladimir Garić i Marko Pecotić. Nakon nastupa na mnogobrojnim pozornicama i izvan hrvatskih granica ovaj sastav četiri fenomenalna glasa pravi će spektakl pripremiti u raskošnoj prirodnoj scenografiji starog rimskog kamenolomu kada će izvesti poznate arije, kancone i evergreene.

Tjedan dana kasnije, 7. srpnja, vinkuransku publiku očekuje još jedno iznenađenje i izvedba Verdijeve opere Trubadur, jedne od najpoznatijih opera svih vremena u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i to na otvorenoj pozornici što će još jače dočarati opernu dramaturgiju. Operu kojom ravna maestro Filip Pavišić redateljski potpisuje Robert Bošković.

Tko još nije karte kupio, sad je vrijeme, jer 12. srpnja u Vinkuran stiže Gibonni, briljantan glazbenik, autor, pjesnik, a izvodit će svoje nadaleko poznate hitove. Poslušati Gibu uvijek je gušt, a posebna poslastica bit će upravo na senzacionalnoj pozornici Cave Romane kada će publika pod zvjezdanim nebom uživati u njegovim poznatim versama i notama.

Ljetni glazbeni festivalski intermezzo rezerviran je za stand up Vlatka Štampara 25. srpnja, i višejezičnu edukativnu predstavu The Istrian stories by Robert Raponja koja će Istru 31. srpnja predstaviti na kroz priče, mitove i legende.

8. kolovoza nastupa Umberto Tozzi, ultra poznati pop glazbenik koji je prodao svoje albume u više od 70 milijuna primjeraka, a izvodit će svoje najpoznatije hitove, Gloria, Gente di mare, Tu, Ti Amo…

Grand finale Rocks&Stars @ Cave Romane festivala bit će svakako 17. kolovoz i senzacionalan nastup Josipe Lisac, kraljice originalne glazbeno-scenske ekspresije koju publika s nestrpljenjem iščekuje u starom rimskom kamenolomu.

Festival se održava pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, te pod pokroviteljstvom Općine Medulin, Turističke zajednice Općine Medulin, Ministarstva turizma, Ministarstva kulture i Hrvatske turističke zajednice. Organizatori festivala su Medulinska rivijera i RTL, a partneri su Bina Istra, Arena Hospitality Group, HEP, Medea vinarija, Croatia osiguranje, Uniline, Stella Artois, Suzuki Pula – Motor Teh. Auto, CMC TV i Glas Istre.