Emirates SkyCargo spreman za Valentinovo

Cargo prijevoznik u funkciji ima devet specijalnih charter zrakoplova za dostavu cvijeća koji u veljači pokrivaju pet kontinenata kako bi zadovoljili dodatnu potražnju

Uvedeni prvi izravni charter zrakoplovi Emirates SkyCargo za dostavu cvijeća iz Nairobija u Sydney i iz Quita u Los Angeles

Preko 50.000 tona izvezenog cvijeća u 2018. godini čini važan ekonomski doprinos lokalnom gospodarstvu

Svake godine na Valentinovo milijuni ruža daruju se diljem svijeta što rezultira povećanom potražnjom za cvijećem početkom veljače. Kako bi se ovi zahtjevi ispunili, države širom svijeta koje prednjače u prodaji cvijeća, uključujući Keniju i Ekvador, uzgajaju dodatne količine ruža te ih zračnim prijevozom šalju važnim globalnim prodajnim točkama poput tržnice Aalsmeer u Nizozemskoj, ali i izravno kupcima diljem svijeta. Emirates SkyCargo, teretna divizija Emiratesa, svakodnevno prometuje teretnim letovima za Nairobi te četiri puta tjedno do Quita tijekom cijele godine kako bi se cvijeće zračnim putem prevezlo do destinacija diljem mreže.

Dodatni kapacitet

Kako bi zadovoljili dodatnu potražnju za prijevozom cvijeća tijekom ove sezone, Emirates SkyCargo upravljat će ukupno devet teretnih letova namijenjenih prijevozu cvijeća. Svaki od Emirates SkyCargo zrakoplova tipa Boeing 777 može prevesti do 100 tona tereta čime se brojka prevezenog cvijeća u jednom mjesecu penje na više od 4000 tona. Emirates SkyCargo ove je godine zabilježio mnogo povijesnih prekretnica u poslovanju. Cargo prijevoznik lansirao je prvi izravni teretni let koji prevozi cvijeće iz Nairobija izravno u Sydney i iz Quita izravno u Los Angeles. U skladu s današnjim trendovima, farme cvijeća izravno opskrbljuju krajnje kupce na globalnom tržištu, kao što i opskrbljuju specijalizirane trgovine koje se bave prodajom cvijeća.

Svježe cvijeće

Putovanje koje cvijeće prijeđe prilikom svog izvoza počinje na farmi gdje ga se ubire rukama. Svježe ubrano cvijeće potom se sortira, aranžira u bukete i ručno pakira u kutije koje se tovare na zrakoplov. Kako bi se osigurala maksimalna svježina i produžio vijek trajanja, cvijeće se čuva na između 2 i 5 stupnjeva Celzijusa. Emirates SkyCargo kreirao je specijalizirani portfelj prijevoza koji nudi tri kategorije – Emirates Fresh, Emirates Fresh Active i Emirates Fresh Breathe – za zračni prijevoz različitih vrsta pokvarljivog tereta, uključujući hranu i cvijeće. Kategorija Emirates Fresh Breathe osigurava hladna ventilacijska rješenja za svježe ubrano cvijeće.

Osiguravanje sredstava za život

Više od 100.000 ljudi u Ekvadoru i oko 500.000 ljudi u Keniji, kojima je to glavni izvor prihoda i sredstava za život, ovisi o cvjećarskoj industriji. Pomažući izvoznicima cvijeća i drugih pokvarljivih proizvoda da se lakše povežu s klijentima na globalnom tržištu, Emirates SkyCargo ostvaruje važan ekonomski doprinos lokalnim gospodarstvima. U 2018. godini, Emirates SkyCargo transportirao je više od 50.000 tona cvijeća diljem cijelog svijeta. Većina cvijeća, više od 27.000 tona, podrijetlom je iz Kenije. Procjenjuje se da taj iznos predstavlja oko 15 posto ukupnog izvoza cvijeća iz zemlje. U siječnju 2019. godine, Emirates SkyCargo preuzeo je više od 2.200 tona cvijeća iz Nairobija, a istovremeno je prevezao preko 1.200 tona cvijeća iz Ekvadora u Amsterdam. Emirates SkyCargo također prevozi cvijeće u cargo odjeljcima svojih putničkih zrakoplova s drugih tržišta kao što su Indija, Tajland, Šri Lanka i Etiopija. Emirates SkyCargo upravlja modernom flotom širokotrupnih zrakoplova koja se sastoji od više od 270 zrakoplova. Emirates SkyCargo flota zrakoplova tipa Boing 777 i Boeing 747 nudi teretni kapacitet od preko 100 tona po letu. U 2018. godini, ovaj zračni cargo prijevoznik prevezao je blizu 2,6 milijuna tona tereta.

U slučaju da, uz prigodnu ružu, svojoj boljoj polovici želite darovati romantično putovanje, Emirates je osigurao posebne cijene do 14. veljače. Period putovanja moguć je od trenutka kupovine do 30. studenog 2019. godine u neke od sljedećih destinacija:

*Primjenjuju se Posebni uvjeti i pravila

Od 2. prosinca 2018. godine do 30. ožujka 2019. godine, letove između Dubaija i Zagreba preuzela je Emiratesova partnerska aviokompanija flydubai. Nakon 30. ožujka letove ponovo preuzima Emirates. Emiratesovi putnici koji lete iz Hrvatske mogu uživati u nagrađivanom sustavu za zabavu u zrakoplovu, ice, s do 4.000 kanala, do 20MB besplatnog Wi-Fi prometa, kao i u regionalno nadahnutim jelovnicima koje pripremaju nagrađivani kuhari.

Za više informacija o Emiratesu, uključujući i kako rezervirati letove, posjetite www.emirates.com/hr