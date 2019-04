Dani komunikacija 2019.

Boranka i agencija Imago Ogilvy osvojile nagradu Mixx Best in Show

Organizatori su u kriterije ocjenjivanja uključili kreativnost, strategiju, izvedbu i korištenje medija – nagrade su dobile tvrtke i kampanje koje su obuhvatile sve ključne čimbenike.

Na Danima komunikacija u Rovinju proglašeni su pobjednici natjecanja Mixx koje je napravljeno po međunarodnoj licenci IAB-a, a nagrađuje najbolje digitalne kampanje. Nagradu Best in Show odnijela je kampanja Boranka – zazelenimo požarišta Dalmacije agencije Imago Ogilvy.

Uz Best in Show dodijeljeno je sljedećih 9 nagrada: Brand Awareness Campaign, Direct Response and Lead Generation Campaign, Best Website, Best Mobile App, Best Branded Content, Best Search, Best tech and innovation, Best Publisher Long-form Native te Best social.

Pipi i agencija Imago Ogilvy za kampanju Bezbrižni pozdrav s Jadrana osvojili su nagradu Brand Awareness Campaign.

Kampanja klijenta Diners Club i agencije MediaCom ponijela je nagradu u kategoriji Direct Response and Lead Generation s kampanjom Smarter way to pay.

Diners Club Hrvatska s agencijom WebBurza odnio je nagradu u kategoriji Best Website.

Nagradu Best Mobile App odnijela je kampanja KEKS Pay s agencijom Flow 404.

Dukatino i agencija Švicarska ponijeli su nagradu u kategoriji Best Branded Content s kampanjom Rasti zdravo, jedi fino.

Nagrada Best Search pripala je tvrtki Kompare i agenciji Cvoke.

Tele2 i agencija Imago Ogilvy osvojili su nagradu u kategoriji Best Tech and Innovation s kampanjom MobiTelka.

Kaufland i Telegram media grupa osvojili su nagradu u kategoriji Best Publisher Long-form Native s kampanjom Naše mi najbolje paše.

Pipi i agencija Imago Ogilvy s kampanjom Pipi Balkon ponijeli su nagradu u kategoriji Best Social.

Organizatori natjecanja potvrdili su da je broj prijavitelja porastao za 5 %. Sveukupno su pristigle 82 prijave. Prijave na natjecanje Mixx Hrvatska preslika su tržišnih trendova i ulaganja u vlastite kanale komunikacije – od web-stranice do mobilnih aplikacija. Organizatori ističu da je digitalni sadržaj, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, dosegao razinu da može samostalno, ali i kao dio integrirane komunikacije, zaista ostvariti pomak u prodaji i na brend parametrima.

BBDO Zagreb proglašena agencijom, Zagrebačka pivovara oglašivačem godine, a Grand Prix ide u ruke agencije Studio Sonda

IdejaX nacionalno je natjecanje u kreativnosti, a na Danima komunikacija u novootvorenoj kategoriji Craft namijenjenoj dizajnerima, digitalcima i produkcijskim kućama ostvareni su iznimni rezultati.

Na Danima komunikacija u Rovinju dodijeljene su prestižne nagrade IdejaX. Grand Prix osvojila je agencija Studio Sonda za projekt Piquentum Sv. Vital 12/13/14 Kolekcija kroz koju govori priroda u kategoriji dizajn (Craft). Nagradu za agenciju godine osvojila je agencija BBDO Zagreb, dok je za oglašivača godine proglašena Zagrebačka pivovara.

IdejaX nacionalno je natjecanje u kreativnosti na kojem se već godinama uspješno natječu kako velike, tako i male agencije sa svojim kreativnim idejama i marketinškim projektima za koje mogu osvojiti zlatne, srebrne i brončane nagrade. Valja napomenuti kako su u novootvorenoj kategoriji Craft namijenjenoj dizajnerima, digitalcima i produkcijskim kućama ostvareni iznimni rezultati.

Projekti koji su nagrađeni zlatnom nagradom X u skupini Craft su:

Hrvatski Telekom i agencija BBDO Zagreb za kampanju Doživi više u kategoriji Film

za kampanju Doživi više u kategoriji Film Zagrebačka Pivovara i agencija BBDO Zagreb u kategoriji Film za kampanju Ostajemo di smo

u kategoriji Film za kampanju Ostajemo di smo Vinski podrum Buzet i agencija Studio Sonda u kategoriji Dizajn za kampanju Piquentum Sv. Vital 12/13/14 Kolekcija kroz koju govori priroda

U kategoriji Media Neutral dobitnici zlatne IdejaX nagrade su:

Zagrebačka pivovara i agencija BBDO Zagreb u kategoriji Alkoholna pića za kampanju Ostajemo di smo

u kategoriji Alkoholna pića za kampanju Ostajemo di smo Pipi Beverages i agencija Imago Ogilvy u kategoriji Bezalkoholna pića za kampanju Pipi Osijek

u kategoriji Bezalkoholna pića za kampanju Pipi Osijek Savez izviđača Hrvatske i agencija Imago Ogilvy u kategoriji Društvene akcije za kampanju Boranka

u kategoriji Društvene akcije za kampanju Boranka hr/CARNET i agencija Señor u kategoriji Društvene akcije za kampanju Veliki hrvatski naivci

Srebrnu nagradu u Craft skupini kategorija osvojili su:

U kategoriji Digital Njuškalo i agencija Švicarska za kampanju Kratke priče za dugo pamćenje

i agencija za kampanju Kratke priče za dugo pamćenje U kategoriji Film Žito i agencija Bruketa&Žinić&Grey za kampanju Dobro

i agencija za kampanju Dobro U kategoriji Dizajn CHR Eko-projekt i agencija Bruketa&Žinić&Grey za kampanju Betonska knjiga

U Media Neutral skupini kategorija dobitnici srebrnih IdejaX nagrada su:

U kategoriji Alkoholna pića Heineken Hrvatska te agencija Bruketa&Žinić&Grey za kampanju Hit s Višnjom

te agencija za kampanju Hit s Višnjom U kategoriji Alkoholna pića Zagrebačka Pivovara i agencija BBDO Zagreb za kampanju Žuja za tate

i agencija za kampanju Žuja za tate U kategoriji Bezalkoholna pića Pipi Beverages i agencija Imago Ogilvy za kampanju Pipi razglednice

i agencija za kampanju Pipi razglednice U kategoriji Turizam, kultura i slobodno vrijeme Gradska knjižnica Poreč i agencija Studio Sonda za kampanju Vrati sebe u knjižnicu

Brončanu nagradu IdejaX u skupini Craft osvojili su:

U kategoriji Film Hrvatski Telekom i McCann Zagreb za kampanju Rollover

i za kampanju Rollover U kategoriji Dizajn Pipi Beverages i agencija Imago Ogilvy za kampanju Pipi razglednice

i agencija za kampanju Pipi razglednice U kategoriji Dizajn hr/CARNET i agencija Señor za kampanju Veliki hrvatski naivci

i agencija za kampanju Veliki hrvatski naivci U kategoriji Dizajn Mireldy i agencija Agency za kampanju Drap.Agency Rebranding

Dobitnici brončanih nagrada u skupini Media Neutral su:

U kategoriji Alkoholna pića Heineken Hrvatska i agencija Bruketa&Žinić&Grey za kampanju Korner

i agencija za kampanju Korner U kategoriji Telekomunikacije Hrvatski Telekom i McCann Zagreb za kampanju Grašak/Golać

i za kampanju Grašak/Golać U kategoriji Telekomunikacije Iskon Internet i Señor za kampanju Nazovi Ninu

i za kampanju Nazovi Ninu U kategoriji Korporativne komunikacije Adris Grupa i agencija Bruketa&Žinić&Grey za kampanju Testirani na izazove

Dok je BBDO Zagreb proglašen agencijom godine, među prvih pet agencija plasirali su se redom: Imago Ogilvy, Bruketa&Žinić&Grey, Studio Sonda i Señor.

Martina Ukić i Ana Tavić iz Studia Sonda osvojile su nagradu Young Lions Croatia

Na Danima komunikacija Dodijeljene su nagrade za natjecanje Young Lions Croatia za mlade profesionalce iz komunikacijske industrije.

Mlade nade komunikacijske industrije, Martina Ukić i Ana Tavić iz Studia Sonda, predstavljat će Hrvatsku na međunarodnom festivalu u Cannesu. Naime, sa svojim projektom minimize osvojile su Grand Prix i zlatnu nagradu u kategoriji design na natjecanju Young Lions Croatia.

Natjecanje Young Lions Croatia za mlade profesionalce do 30 godina organizira se u okviru festivala Dani komunikacija, a dodana vrijednost mu je humanitarni karakter. Naime, natjecateljski zadatak je zapravo rješenje za organizaciju civilnog društva kojoj će bez naknade biti ustupljeni pobjednički radovi. Ove godine riječ je međunarodnoj neprofitnoj organizaciji Zero Waste Europe.

Design, Digital, PR, Media i Print čine pet kategorija u kojima je bilo moguće natjecati se.

Prvo mjesto u kategoriji Design osvojile su Martina Ukić i Ana Tavić iz Studia Sonda, u kategoriji Digital Matej Brnardić i Ana Žužić iz Degordiana, u PR kategoriji prvo mjesto zauzele su Mia Bušić i Anamarija Virant Sadiković, također iz Degordiana, dok su u Media kategoriji najbolje bile Tea Šubat i Barbara Sabo iz agencije Imago Ogilvy. U kategoriji Print nije dodijeljeno prvo mjesto, a drugo mjesto zauzele su Iva Pemper i Ana Pogačić iz agencije Imago Ogilvy.

Zero Waste Europe neprofitna je organizacija koja povezuje tvrtke, sveučilišta i udruge koje djeluju s ciljem smanjenja smeća u Europi. Organizacija je stvorena kako bi potaknula zajednice na promišljanje o korištenju resursa.

Organizacija djeluje na dvije razine: podržava lokalne grupe koje mogu provesti promjenu efikasnije te ju predstaviti na razini Europske Unije.

Izvršni direktor Zero Waste Europe, Joan Marc Simon rekao je: „Zahvaljujem HURA-i za uključivanje u projekt Young Lions, ali i svim natjecateljima koji su uložili svoje vrijeme i trud kako bi riješili zadatak. Bili smo ugodno iznenađeni i počašćeni kada smo zaprimili upit za suradnju. Kvaliteta radova nas je iznenadila i bio je pravi užitak sudjelovati u glasovanju. Vjerujemo kako ovaj tip natjecanja koristi svim stranama i mladim talentima i agencijama, ali i organizacijama koje žele da se proširi glas o njima.”

Pobjednički tim osvojio je nagradu u vrijednosti od 45.000,00 kuna za odlazak na najveće svjetsko natjecanje kreativnosti u Cannes gdje će predstavljati Hrvatsku.

Legendarni Sir Sorrell na Danima komunikacija: priča o uspjehu jednog od najvećih poduzetnika na svijetu

Najveće ime tržišnog komuniciranja i predavač Dana komunikacija Sir Martin Sorrell u Rovinju je pričao o svom životnom putu i karijeri.

Legendarni Sir Sorrell živi san svakog poduzetnika – od male kompanije stvorio je jednu od najvećih na svijetu. Stoga nikoga ne iznenađuje što je njegov dolazak na Dane komunikacija, festival komunikacija koji se ovih dana održava u Rovinju, izazvao pravu pomamu.

Svoju je karijeru Sorrell započeo prije više od trideset godina u maloj tvrtki za proizvodnju žičanih košarica. Koliko se trud i ulaganje u znanje isplate postalo je jasno kada je ta mala kompanija postala jedna od najvećih multinacionalnih marketinških mreža na svijetu s više od 3000 ureda u 112 zemalja – WPP. Iako više ne obnaša dužnost izvršnog direktora WPP-a, Sorrell nije usporio, već se posvetio svom novom projektu – tvrtki S4 Capital.

„Dolaskom Sir Martina Sorrella, koji je najveće ime u našem biznisu, potvrdili smo snagu festivala i značaj domaće kreativne industrije. Čovjek koji je stvorio marketinško carstvo WPP danas je bio naš gost, a sudionici Dana komunikacija ovom velikanu mogli su izravno postavljati pitanja, što je prilika koja se ne događa dvaput”, izjavila je Dunja Ivana Ballon, direktorica festivala i programa.

Sir Martin Sorrell Photo: Matija Habljak/PIXSELL Sir Martin Sorrell. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Dunja Ivana Ballon i Ana Muhar, quickie s Martinom Sorrellom. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Uspjeh Sir Martina Sorrella nije promakao ni vodećima The New Yorkeru, Timeu 100, a ni britanskoj kraljici Elizabeti. The New Yorker proglasio ga je najvećim celebrityjem tržišnog komuniciranja, Time 100 jednim od najutjecajnijih ljudi današnjice, a kraljica Elizabeta vitezom.

Svaki vitez mora imati moto za svoj štit, a na Danima komunikacija Sir Sorrell pojasnio je zašto su i kako dvije naizgled jednostavne riječi, „upornost i brzina“, definirale njegov karijerni put. Svoj pristup poslovanju Sorrell je usporedio s popularnom serijom Mad Men koju je svojevremeno redovito pratio. Pojasnio je kako su to „stvari koje nemaju nikakve veze s Don Draper oglašavanjem”, ali apsolutno imaju veze s „medijima, podacima i digitalnim”.