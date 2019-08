EXPO 2020 u Dubaiju otvara svoja vrata 20. listopada 2020. i do 10. travnja 2021. očekuje 25 milijuna posjetitelja od čega 70 posto međunarodnih iz cijelog svijeta i 30 posto lokalnih. Sadržaj je namijenjen općoj javnosti, mladima, poslovnim i istaknutim javnim subjektima, vladama i slično. Riječ je o jedinstvenoj platformi gdje će sudionici moći prikazati i ispričati svoju priču i širem broju virtualnih posjetitelja. Očekuje se da će EXPO 2020 Dubai imati doseg od preko 3 milijarde pojedinaca što je velika prilika za sve sudionike da se predstave na najbolji mogući način. Real grupa d.o.o., Architect Ante Vrban d.o.o. i tvrtka Morium d.o.o., zajednica su ponuditelja čiji koncept je izabran kao pobjednički na natječaju Hrvatske turističke zajednice za izradu idejnog rješenja hrvatskog paviljona na EXPO 2020 u Dubaiju, njegovu implementaciju, održavanje i deinstalaciju. U međunarodnom natječaju zajednica ponuditelja predložila je koncept projekta pod nazivom “CROATIA – inspiring great minds“ (Hrvatska – zemlja koja inspirira velike umove). Real grupa na čelu s Krešimirom Renzom Prosolijem jedna je od najuspješnijih hrvatskih agencija za integrirane tržišne komunikacije s višegodišnjim međunarodnim iskustvom. Iza sebe ima i uspješne produkcijske projekte za koje je dobila više nagrada i priznanja struke. Real grupa ujedno je i voditelj zajednice ponuditelja te je odgovorna za stvaranje sadržaja, video prezentacija i drugih multimedijskih materijala. Autor prostora i glavni arhitekt je renomirani arhitekt Ante Vrban, koji ima bogato iskustvo u projektima u Hrvatskoj i inozemstvu i višestruko je nagrađivan međunarodnim nagradama za svoje javne i rezidencijalne projekte. Tvrtka Morium Biance Matković specijalizirana je za tržišne komunikacije s bogatim međunarodnim iskustvom u diplomaciji te organizaciji i vođenju velikih i složenih državnih projekata. Voditelj projekta EXPO 2020 zajednice ponuditelja je Sascha Machiedo s iznimnim iskustvom u projektima ovakvog tipa, a bio je i direktor paviljona SAD-a na svjetskom EXPO-u u Milanu 2015. Tim zajednice ponuditelja čine vrhunski stručnjaci iz područja marketinga, arhitekture, organizacije, produkcije i upravljanja složenim projektima s višegodišnjim iskustvom u vođenju međunarodnih i nacionalnih projekata. Primarni cilj je predstaviti Hrvatsku kao zemlju kreativnih, inovativnih vizionara kroz stoljeća. Riječ je o genijalnim umovima koji nikad nisu bili vezani granicama i bez obzira na to što je riječ o relativno maloj zemlji svojim velikim idejama utjecali su i utječu na cijeli svijet. Hrvatsku će predstaviti kroz interaktivnu priču i potencijal koji ima u svakom segmentu društva koji je i veliki potencijal za strane investitore. Dobitnici natječaja kroz svoj koncept će predstaviti velikane iz područja znanosti, kulture, medicine, umjetnosti, komunikacije i sporta, te njihov utjecaj na današnji život, a što je sve potencirano kroz korištenje lokalnih materijala (brački kamen, šljunak, plaže, maslina i mnogih drugih). Koncept će staviti naglasak na velike umove Hrvatske čija su dostignuća imala utjecaj na cijeli svijet od Nikole Tesle, Ruđera Boškovića do Mate Rimca. Osim znanosti i drugih sfera u kojima je uspješna, Hrvatska je posebno poznata i po uspjehu u sportu gdje redovito osvaja najveća svjetska odličja. Hrvatski paviljon će biti smješten na 2 etaže od koji će svaka imati različitu namjenu. U prizemlju će biti smješten izložbeni dio za posjetitelje EXPO-a, dok će gornji kat služiti kao ured, prostor za primanje gostiju te organizaciju sastanaka. Kroz veliki broj multimedijskih projekcija, dijelit će se informativni sadržaji o Republici Hrvatskoj. U prostoru dominira interaktivna 3D reljefna maketa Hrvatske kao “karta hrvatskih umova“ koja uključuje prvenstveno velike umove koji su svojim dostignućima doprinijeli vidljivosti i prepoznatljivosti Hrvatske, a naposljetku slavi i hrvatski sport kroz prikaze hrvatskih sportaša koji su također malu zemlju velikih talenata etablirali na svjetskoj razini. Drugi dio prizemlja zamišljen je kao emotivno i virtualno putovanje uma koje uključuje video, mirise, zvukove i putovanje po cijeloj Hrvatskoj te predstavljanje njenih prirodnih ljepota i specifičnosti. Dinamično, teatralno i poticajno iskustvo koje će posjetitelje ostaviti pod dojmom uzbudljivog putovanja završava pod stablom masline u zoni opuštanja. Suvenirnica na kraju će posjetiteljima omogućiti da sa sobom ponesu prigodni promotivni materijali i poklone partnera i sponzora kao podsjetnik na Hrvatsku.