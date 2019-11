Dr. Triebnig-Pokorny: Sve je više oboljelih od raka, čak i mala djeca. Detoksikacija i jačanje imuniteta ključ su zdravlja

Svakodnevna fizička detoksikacija i zdrav način života postaju danas sve važniji u borbi protiv eskalirajućih bolesti civilizacije.

Razna onečišćenja te stres uzrokuju niz bolesti, suočavamo se sa sve većim brojem oboljelih od karcinoma, a sve češće obolijevaju i djeca. S onkologinjom dr. Triebnig-Pokorny razgovarali smo o njihovim uzrocima, posljedicama i načinu na koji se s njima možemo boriti.

Dr. Ilse Triebnig-Pokorny, austrijska je znanstvenica, liječnica, specijalistica kirurgije, onkologije i komplementarne medicine upravo je gostovala u Zagrebu na stručnom skupu za ljekarnike posvećenom cjelovitom pristupu zdravlju, u organizaciji tvrtke Biovega.

U dugogodišnjoj praksi s više od tri tisuće pacijenata, Dr. Triebnig-Pokorny veliki naglasak stavlja na cjelovitu kvalitetu življenja, prehranu temeljenu na organskim namirnicama i prirodne dodatke prehrani. Na stručnom je skupu predstavila studije slučaja i savjetovala kako prevenirati ili ublažiti bolesti poput sezonskih oboljenja, učestalih upala ili karcinoma komplementarnom terapijom.

1. Koje su to bolesti suvremenog života i koji je njihov glavni uzrok?

Danas u Europi, ali i ostatku svijeta pratimo znatan porast bolesti poput postupnog pada radnog učinka, burnouta, arterioskleroze i drugih kardiovaskularnih bolesti, masne jetre, dijabetesa i karcinoma. Pritom, ljudi najčešće traže uzrok u sebi, dok su oni zapravo svuda oko nas. Točnije, onečišćenja i toksini iz okoliša okružuju nas, a često ih sami unosimo u organizam i time ga slabimo. U ordinaciju mi dolaze ljudi s bolestima kojih ranije nije bilo, bolesti uzrokovane pesticidima i ostalim faktorima iz okoliša, a alarmantna za cijelu Europu je činjenica da čak i mala djeca obolijevaju od raka.

2. Kako izbjeći onečišćenja koja nam štete?

Za različita onečišćenja iz okoliša poput teških metala, pesticida, i ostalih toksina moramo sami moći upravljati onime što unosimo u sebe i na koji način. Najbolje ćete to kontrolirati tako da pazite što jedete – organske namirnice, bez pesticida, iako skuplje, nužan su izbor jer su zdravije. Kada dođete automehaničaru, bilo da uklonite kvar ili na redovan servis, činite sve što je potrebno, no što se tiče vlastitog tijela i zdravlja, ljudi imaju tendenciju sve odgađati i smišljati različite izlike. No, iznimno je važno da se naša prehrana temelji na organskim namirnicama jer tako naše tijelo nećemo opterećivati toksinima koji u konačnici uzrokuju mnoge poremećaje.

3. Što zapravo ta onečišćenja znače za naš organizam, odnosno kako dovode do bolesti?

Sve kreće od naših crijeva, odnosno snažnog mikrobioma i upravo zato navodim važnost prehrane za cjelokupno zdravlje. Navedene štetne tvari poput pesticida, antibiotika i prerađenih, loših ugljikohidrata čine našu crijevnu stijenku propusnom. Ona postaje rupičasta i time propušta otrovne supstance koje se na taj način vraćaju u organizam, umjesto da ih izbacimo. To je poznato kao sindrom propusnih crijeva, leaky guts. Tada dolazi do problema jer se tijelo i imunološki sustav bore protiv tih toksina i postaju slabiji, odnosno podložniji bolestima.

4. Rekli smo kako izbjegavati onečišćenja, no što ako je do bolesti već došlo? Kako si možemo pomoći?

U svojoj praksi s pacijentima uvijek ističem dvije linije djelovanja kojima se možemo oduprijeti nastalim tegobama i bolestima. Neovisno o tome radi li se o sezonskim oboljenjima poput prehlade i gripe ili ozbiljnijih stanja poput karcinoma, organizam možemo spasiti detoksikacijom i jačanjem imuniteta. Osim prehranom, to vrlo učinkovito možemo i prirodnim dodacima prehrani koji savršeno odrađuju taj zadatak.

5. Koji su se suplementi pokazali najdjelotvornijima u Vašoj praksi?

Prema mom dugogodišnjem iskustvu rada s više od tri tisuće pacijenata i praćenju rezultata terapija, arabinoksilan je jedna od najboljih prirodnih supstanci za poticanje rasta prirodnih stanica ubojica, a također i važnih limfocita. Ovaj snažan imunomodulator pomaže ojačati leukocite, smanjuje mogućnost infekcija i ono najvažnije, djeluje bez ikakvih nuspojava.

Uz suplementaciju arabinoksilanom, iznimno je važna detoksikacija, za što najčešće koristim mineral zeolit. Zeolit može apsorbirati otrovne metale u našoj stolici i izliječiti “sindrom nepropusnog crijeva”. Zbog toga je jedna od važnih tvari koja pomaže jetri u detoksikaciji tijela.

Arabinoksilan i zeolit u svojim terapijama često kombiniram zbog toga što jedan drugog nadopunjuju, odnosno čine snažnu sinergiju koja pomaže pacijentima. No, ponovno napominjem kako je za dobre rezultate iznimno važna uravnotežena prehrana na biljnoj bazi i s namirnicama s ekološkim certifikatom, smanjivanje razine stresa te kretanje, dakle cjelovita kvaliteta življenja.

6. U studijama slučaja prikazali ste na koji način i s kojim rezultatima arabinoksilan koristite protiv stanica raka, te pozitivna iskustva tijekom kemoterapije.

Zeolit i arabinoksilan mogu umanjiti ili spriječiti nuspojave kemoterapije – nema mukozitisa te je manje problema s jetrom i želucem. Na temelju svih istraživanja i studija slučaja, smatramo da je kombinacija arabinoksilana i zeolita jedna od najboljih prirodnih terapija za bolesne osobe koja umanjuje nuspojave i omogućava im dobru kvalitetu života.

