Boranka je dobila još jedno svjetsko priznanje!

Najveća hrvatska akcija pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije – Boranka nastavlja donositi prestižne nagrade domaćim kreativcima iz Imago Ogilvyja, zauzevši mjesto u 100 najučinkovitijih kampanja u svijetu, prema WARC-u.

Nakon što je zagrebačka reklamna agencija Imago Ogilvy prije tri godine donijela u Hrvatsku prvog kanskog Lava, u listopadu je prošle godine donijela i prvu zlatnu Effie Europe nagradu za marketinšku učinkovitost. Ovaj sretni niz svjetskih nagrada nastavio se i ove godine, tako što je Boranka uvrštena kao 35. od 100 najefikasnijih kampanja u svijetu prema globalnom autoritetu za oglašavanje i medijsku učinkovitost WARC. O samoj veličini uspjeha govori i činjenica kako je na ovaj način po prvi puta ulistana hrvatska reklamna agencija na WARC listu 100 najučinkovitijih.

Naime, riječ je o listi koja nastaje kao rezultat broja nagrada kampanja i kompanija za učinkovitost iz cijeloga svijeta, a djeluje kao mjerilo izvrsnosti. Velik je ovo ponos za hrvatsku marketinšku branšu, ali i sam projekt Boranke, čijoj efikanosti svjedočimo već godinama kroz hvalevrijedne akcije uključivanja volontera, ali i sve više hektara pošumljenih područja Dalmacije. Podsjetimo, Boranka je nastala od strane kreativnog tima Imago Ogilvyja u pogledu osmišljavanja imena, vizualnog identiteta i kampanjskih aktivnosti.

Za Imago Ogilvy pravi je to dokaz da kampanja iz Hrvatske može itekako biti prepoznata globalno i stajati uz one svjetski najnagrađivanije kampanje. Kako kažu iz Agencije, ovakve nagrade su im još draže jer za Boranku učinkovitost ima onu bolju stranu, a to je promjena na razini Hrvatske kroz pošumljavanje opožarenih područja i tako utječe i na našu budućnost. Poručuju da im je ovo odličan vjetar u leđa u izazovnim vremenima u kojima se svijet nalazi, ali i dokaz da kreativnost u oglašavanju donosi rezultate.