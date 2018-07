Besplatna mobilna i web aplikaciju PayDo za brže i povoljnije parkiranje

Stanovnici i posjetitelji 19 hrvatskih gradova sada mogu brže i povoljnije parkirati, a jedino što je potrebno učiniti je preuzeti besplatnu PayDo mobilnu i web aplikaciju. Na jednostavan način tako svi privatni i poslovni korisnici mogu podmirivati trošak parkirnih karata, a na većini lokacija plaćati i dnevne parkirne karte izdane od strane kontrolora, odnosno kazne za pogrešno parkiranje.

Aplikacija PayDo, diljem zemlje popularno nazivana Pajdo, pravi je parking pomoćnik aktivan u brojnim hit ljetnim destinacijama među kojima su Split, Zadar, Dubrovnik, Pula, Poreč, Rovinj, Šibenik, Novi Vinodolski, Crikvenica, Vodice i Vodnjan. Dostupna je i u Bjelovaru, Osijeku, Samoboru, Sisku, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Varaždinu i Vukovaru.

Aplikacija ne koristi SMS protokol zbog čega se na ovaj način ne plaćaju troškovi mobilnih operatera, a uskoro se očekuje aktivacija i u ostalim gradovima, uključujući i Zagrebu, kako bi usluga bila dostupna na nacionalnom nivou.

Osim što se plaćanjem PayDo aplikacijom štedi jer nema troškova mobilnih operatera, trenutno je aktivna i promotivna pogodnost za korisnike Mastercard® kartica: 10% od plaćenog iznosa za satne karte vraća se korisniku na promotivni račun kojeg može koristiti prilikom budućeg plaćanja parkiranja.

Ovom uslugom globalno prepoznate IT tvrtke Infoart građani koji su do sada plaćali parkiranje putem SMS-a konkretno i svakodnevno štede. Koristi i svima koji do sada uopće nisu mogli plaćati SMS-om, poput brojnih turista zbog kojih je aplikacija dostupna i na engleskom, njemačkom te talijanskom jeziku.

Podsjetimo, u Europi preko 90% potrošača koristi pametni telefon više od bilo kojeg drugog uređaja. Među njima, čak 57% Hrvata ističe mobitel kao uređaj s kojim bi najradije plaćali dok 22% već koristi mobilno plaćanje. Aplikacija PayDo koja korisnicima omogućuje da isti zaslon koji ne ispuštaju iz ruku mogu koristiti i za plaćanje, doista je jednostavno, praktično i logično rješenje.

Aplikacija PayDo omogućena je za najpopularnije mobilne platforme iOS i Android (App Store i Google Play), a može se preuzeti i na web stranici: www.paydo.hr

Promotivni video pogledajte na linku: