15 STVARI KOJE NISTE ZNALI O FILMU ‘’ZAPRAVO LJUBAV”

Filmovi o Božiću imaju tu neku nostalgičnu privlačnost. I, priznajmo si, volimo to doba godine i zbog te blagdanske čarolije koju upijamo s ekrana. I dok će se neki svake godine iznova smijati Kevinu koji je ostavljen sam u kući ili Schwarzeneggeru koji se u shopping centru bori za najtraženiju igračku, drugi će po x-ti put zasuziti uz “Čudo u 34. ulici“ (i u verziji iz 1947. godine i u remakeu) i sudbinu Jamesa Stewarta u filmu „Divni život“. Sve su to klasici koje rado gledamo ušuškani ispod dekica uz romantično treperenje lampica na boru. A kada je 2003. godine snimljena fenomenalna britanska komedija „Love Actually“ (Zapravo ljubav), dobili smo novi klasik koji je odmah osvojio naša srca i na mala se vrata ušuljao u naše blagdanske običaje. Ova inteligentna komedija čija se radnja većinom događa u vrijeme blagdana i u kojoj se isprepliću ljubavne priče iznimno dobro portretiranih likova, definitivno se smjestila na vrhu liste filmova koje možemo gledati nebrojeno puta i svaki puta pustiti suzicu ili se nasmijati na istom dijelu. I nitko ne bi rekao da je snimljena prije više od 15 godina! A kako bismo vam gledanje ovog filma učinili još zanimljivijim, donosimo nekoliko činjenica koje zasigurno niste znali.

1. Redatelj Richard Curtis odlučio se za kombinaciju poznatih glumaca i glumaca i usponu te stvorio nove zvijezde. Tada nepoznata January Jones (glumi Jeannie, američku djevojku iz bara) ubrzo je svjetsku slavu stekla ulogom u seriji „Mad Man“ („Momci s Manhattana“). Chiwetel Ejiofor, muž Keire Knightley, Peter, briljirao je kasnije u filmu „12 godina ropstva“ (za što je i nominiran za Oscara), a Keiri je ovo bio tek drugi film. Tek nakon njega su došli „Pirati s Kariba“.

2. U početku je zamišljeno da film prati 14 (ljubavnih) priča. Na vrijeme su odustali shvativši da bi to ipak bilo komplicirano te ostali na 10.

3. Hugh Grant (premijer) jako se protivio genijalnoj sceni u kojoj pleše i pjeva po kući u Downing ulici. Scena je snimana i editirana nekoliko puta i gadno je namučila redatelja. Hugh je, naime, bio uvjeren da lik premijera mora biti dosta ozbiljan.

4. Spoiler! Harry (Alan Rickman, suprug Emme Thompson u filmu) ipak je prevario svoju filmsku ženu. Curtis nije htio ni čuti da sve ostane samo na flertu.

5. Scena u kojoj Jamie (Colin Firth) dolazi po svoju Auréliju (Lucia Moniz) u Portugal, snimana je u Marseillesu. Iako je njihov poljubac bio, naravno, izrežiran, ubacio je svoj potez koji je na kraju ispao pun pogodak: prije poljupca palcem joj je dodirnuo usne.

6. Jezero u koje Jamie i Aurélia skaču kako bi spasili njegov roman „duboko“ je samo 50-ak cm pa su morali „stajati“ na koljenima kako bi izgledalo da zapravo plivaju. Colina su tada opako izgrizli komarci te se morao oporavljati od oteklina uzrokovanih ugrizima.

7. Jedna od najromantičnijih scena je zasigurno kada Mark (Andrew Lincoln) lista papire na kojima je zapisao svoje osjećaje prema prijateljevoj supruzi Juliet (Keira Knightley) i završava s To me, you are perfect, jedva je ušla u film. Usput, rukopis kojim su pisane poruke za Keiru je Andrewov.

8. U vrijeme snimanja Keira je imala samo 18 godina i glumila je odraslu, udanu ženu. Sam, zaljubljeni dječak, zapravo je samo pet godina mlađi od Keire.

9. Sve su priče i likovi na neki način povezani, osim one o starom rockeru Billyju Macku (Bill Nighy) i njegovu menadžeru Joeu (Gregor Fisher). Jedina poveznica je Billyjev novi hit koji se često čuje s radija ili TV-ja u nekim ključnim scenama.

10. Riječ „actually“ (zapravo) u filmu se čuje samo 23 puta.

11. Scene otvaranja i zatvaranja prikazuju stvarne ljude koji se ponovno okupljaju sa svojim najmilijima u zračnoj luci. Nema glumaca ovdje! Scene su snimane skrivenim kamerama – tako da, ljubav je zapravo svuda oko nas.

12. Premijer i Sam su zapravo rođaci u pravom životu. Grant i Brodie-Sangster su drugi rođaci i ponekad bi se šalili na račun toga na setu.

13. Emma Thompson je nosila odijelo kako bi izgledala deblje na ekranu. Prema podacima s IMDb-a, htjeli su da Emma izgleda teže na ekranu, s obzirom da je u pravom životu dosta mršava.

14. Claudia Schiffer nikada nije trebala biti u filmu. Redatelj je želio pronaći glumicu koja izgleda poput Claudije, ali nikoga nije mogao pronaći. Na kraju joj je ponudio ulogu i ona ju je prihvatila.

15. Scena u kojoj Emma Thompson plače uz pjesmu Joni Mitchell nije bila u scenariju. Redatelj je rekao: “Upravo sam napisao da ide gore, da snima i pušta emisiju emocija. Sve u toj sceni je samo Emma.” Uspjela je odigrati scenu s Joni Mitchell 12 puta zaredom

