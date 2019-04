Trostruki uspjeh za Toyotu Prius kroz nagrade Driver Power Auto Expressa za 2019. godinu

Toyota Prius je nadmašila sve konkurente u istraživanju Auto Expressa Driver Power za 2019. godinu i odnijela zlatnu nagradu kao Novi automobil godine.

Ova nagrada je tim značajnija što se temelji na mišljenjima i stvarnim iskustvima tisuća vozača u UK.

Prius – svjetski začetnik i najprodavaniji samopunjivi hibridni automobil – zabilježio je uvjerljiv učinak prema Driver Poweru, osvojivši i dodatne nagrade: u kategoriji Kompaktnog obiteljskog automobila te osvojivši prvo mjesto po potrošnji goriva i troškovima eksploatacije, pri čemu obje nagrade osvaja drugu godinu zaredom.

Kroz četiri generacije i 20 godina prodaje u Britaniji, Prius je neprestano podizao ljestvicu ne samo izuzetno malom potrošnjom goriva i malim emisijama štetnih plinova, nego i trajnom, pouzdanom kvalitetom te pionirskim korištenjem novih tehnologija radi postizanja boljih performansi, veće sigurnosti i većeg komfora za putnike.

Aktualni model Priusa, predstavljen 2016. godine, je bio prvi model koji se odlikovao platformom Toyotine nove globalne arhitekture (Toyota New Global Architecture – TNGA), koja je temelj za značajan iskorak u voznim svojstvima, sigurnosti, dizajnu i općenito osjećaju u vožnji. Daljnji razvoj Toyotinog hibridnog sustava polučio je podjednako dojmljiva poboljšanja u učinkovitosti i odzivu, pa su tako službene brojke za potrošnju goriva u mješovitom ciklusu od 4,13 do 4,74 l/100 km (podaci prema WLTP), a za emisiju CO 2 od 78g/km (podaci prema NEDC). Ova učinkovitost je ključna za Priusov profil niskih troškova vlasništva, zajedno s njegovom dokazanom trajnošću i malim zahtjevima za održavanjem njegovog hibridnog sustava.

Dosljedan svom nasljeđu inovacija, Prius za 2019. godinu je prvi Toyotin hibridni automobil dostupan s prilagođenim, inteligentnim pogonom na sve kotače (AWD-i). Ova nova opcija automatski osigurava dodatno prianjanje kotača na podlogu prilikom kretanja iz mjesta ili na skliskom kolniku, poboljšavajući sigurnost i pružajući vozaču dodatnu mjeru spokoja.

Steve Fowler, Glavni urednik Auto Expressa, je rekao: „Toyota Prius je već dugo najprodavaniji hibrid na svijetu, ali prema našim čitateljima, on je i najpopularniji automobil u Britaniji. Njegova ocjena od 93,22 posto znači da je on ne samo Novi automobil godine Driver Power za 2019., nego je na prvom mjestu kao Kompaktni obiteljski automobil te prvi izbor kupaca kojima su mala potrošnja goriva i mali troškovi eksploatacije na vrhu popisa prioriteta. Ovi rezultati su dokaz, ako je on uopće potreban, da hibridni automobili nisu samo prolazni hir!”

Andrew Cullis, Direktor marketinga u Toyota GB, je rekao: „Prius je osvojio brojne nagrade kroz godine, ali uspjeh u istraživanju Driver Power je posebno značajan jer izravno ocrtava veliko zadovoljstvo vlasnika njihovim automobilom. Njihov entuzijazam i uvažavanje pokazuju kako Prius ostaje mjerilo pogodnosti naše samopunjive hibridne tehnologije i naše posvećenosti stvaranja sve boljih automobila.”

Istraživanje Driver Power, provedeno po 17. put, prikuplja mišljenja tisuća britanskih vozača o automobilima koje posjeduju, problemima s kojima se susreću i usluzi koju dobivaju od proizvođača, trgovaca i servisnih radionica.