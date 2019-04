SUV visoke klase

Novi SUV C5 Aircross, perjanica marke nove generacije, usklađen je s posljednjim modelima marke Citroën

Inspiriran očekivanjima kupaca, ima jedinstven i afirmativan karakter te nudi jedinstvenu ponudu personalizacije sa 30 vanjskih kombinacija. Predvodnik programa Citroën Advanced Comfort®, novi SUV C5 Aircross je najsvestraniji i najudobniji SUV u svom segmentu.

Opremljen ovjesom s progresivnim hidrauličnim graničnicima® i sjedalima Advanced Comfort, predlaže novo iskustvo u vozilu tipičnom za Citroën. Ima jedinstvenu modularnost s tri individualna, klizna i preklopiva sjedala te prtljažnikom Best in Class od 580 l do 720 l.

Moderan i high-tech, nudi 20 sustava za pomoć u vožnji uključujući Highway Driver Assist, sustav za autonomnu vožnju 2. razine, Grip Control s funkcijom Hill Assist Descent za odlazak izvan utabanih staza, kao i šest tehnologija za povezivost, uključujući bežično punjenje pametnog telefona. Proizveden u Francuskoj u tvornici La Janais u Rennesu i bit će prvo vozilo Citroën koje će imati izvedbu Plug-In Hybrid (PHEV) tijekom 2020.

Novi SUV C5 Aircross lansira se na hrvatsko tržište od ožujka 2019. s tri razine opremljenosti: Live, Feel i Shine. Opremljen je učinkovitim Euro 6.2 benzinskim i dizelskim motorima od 130 KS do 180 KS i novim automatskim mjenjačem EAT8. Početna cijena benzinske izvedbe novog SUV Citroën C5 Aircross Live PureTech 130 S&S BVM6 iznosi 179.900 kn, a dizelska izvedba novog SUV Citroën C5 Aircross Live BlueHDi 130 S&S BVM6 iznosi 195.900 kn.

Poklon svim kupcima je produženo jamstvo od 5 godina/100.000 km, a fizičke osobe i male tvrtke na poklon dobivaju i policu automobilske odgovornosti te kasko bon od 500 kn. Također, pravne osobe uz Citroen Finaciranje Plus na poklon dobivaju ugovor o kompletnom održavanju 5 godina/100 000 km bez dodatnih troškova.