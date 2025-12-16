FREEMAIL
Arena Golden Fight u Osijeku podignuo regionalnu borilačku scenu na novu razinu

Foto: Marko Lopac

Proteklog vikenda osječka dvorana Gradski vrt bila je epicentar borilačkog spektakla koji je još jednom potvrdio – Golden Fight je ušao u novu eru. Pod novim imenom Arena Golden Fight, uz snažnu podršku Arena Casina, održano je jedno od najatraktivnijih izdanja ove organizacije dosad.

16.12.2025.
10:04
Promo
Marko Lopac

Pred punim tribinama publika je uživala u čak 12 vrhunskih borbi, ispunjenih energijom, emocijama i nokautima, a večer je okrunjena i dodjelom dva nova pojasa prvaka.

Foto: Marko Lopac

Novi prvaci i borbe koje dižu publiku na noge

Povijest Arena Golden Fighta ispisana je u Osijeku – Borna Bilandžić okitio se titulom Arena Golden Fight K-1 prvaka do 71 kg, dok je Lovro Ivančić osvojio pojas Arena Golden Fight Muay Thai prvaka do 71 kg.

Borbe su još jednom potvrdile jasan identitet organizacije: kickboxing u prvom planu, uz atraktivan miks Muay Thaija, Extreme boxinga, klasičnog boksa, MMA-a i bare-knuckle borbi. Upravo ta raznolikost, uz vrhunsku produkciju i jasnu sportsku priču, čini Arena Golden Fight jedinstvenim regionalnim projektom bez stvarne konkurencije.

Foto: David Tadic

Golden Fight i Arena Casino – sinergija koja podiže standarde

Nakon uspješno održanog eventa u Osijeku, dodatno je potvrđena snažna i prirodna sinergija između brendova Golden Fight i Arena Casino. Dugogodišnja suradnja, temeljena na povjerenju, zajedničkim vrijednostima i fokusu na vrhunsko iskustvo publike, sada je dobila i snažnu vizualnu i stratešku potvrdu kroz zajednički branding Arena Golden Fighta.

Foto: David Tadic

Poruka „Neka igre počnu“ savršeno oslikava smjer u kojem se ovaj projekt razvija – snažna energija, vrhunska zabava i nezaboravno iskustvo, kako u borilačkoj areni, tako i izvan nje.

Foto: David Tadic

Jedan od najatraktivnijih sportskih događaja u regiji

Arena Golden Fight u Osijeku još je jednom potvrdio status jednog od najatraktivnijih borilačkih evenata u regiji, dok se partnerstvo Golden Fighta i Arena Casina pokazalo kao snažan spoj koji donosi dodatnu vrijednost publici, sportašima i cijeloj borilačkoj sceni.

Suradnja se nastavlja s jasnim ciljem – daljnji rast, inovacije i stvaranje još većih i kvalitetnijih evenata, koji će pomaknuti granice sportskog spektakla u ovom dijelu Europe.

