Gotovo je! Marin Čilić izbačen s Roland Garrosa

Hrvatska je ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji Roland Garrosa. Marin Čilić u trećem je kolu drugog Grand Slam turnira godine poražen od srpskog tenisača Viktora Troickog.

Trenutno 57. igrač svijeta slavio je protiv prvog hrvatskog reketa sa 7:6(12), 6:4, 7:5 poslije dva sata i 43 minute igre. Bio je to osmi međusobni okršaj ovih tenisača, a nakon što je Čilić dobio prvih pet mečeva, Troicki je sada na tri pobjede u nizu i to sve tri bez izgubljenog seta.

Čilić je bolje otvorio današnji dvoboj i već u trećem gemu došao do prvog breaka. Kod 5:4 je servirao za set, ali ispustio je taj gem i dopustio Troickom da se vrati u igru. U tie-breaku se vodila velika borba, oba su tenisača propustila nekoliko set-lopti prije no što je Srbin napokon došao do prednosti 14:12.

U trećem gemu drugog seta Troicki je napravio novi break i održao ga sve do kraja te dionice unatoč tome što je Čilić kod vodstva suparnika s 5:4 imao dvije prilike za oduzimanje servisa. Do prednosti u trećem setu Troicki je ponovno došao u trećem gemu. Međugorac mu je uspio uzvratiti breakom u šestom gemu, ali onda je pri rezultatu 5:5 ponovno ispustio vlastiti servis i povratka više nije bilo.

Spomenimo još da će Troicki u osmini finala igrati protiv boljeg iz francuskog ogleda između Jo-Wilfrieda Tsonge i Jeremyja Chardyja.

Tenisači, 2. kolo:

Nadal (3) – Kližan 4-6, 6-3, 6-3, 6-3

Haas (12) – Sock 7-6(3), 6-2, 7-5

Isner (19) – Harrison 5-7, 6-7(7), 6-3, 6-1, 8-6

Wawrinka (9) – Zeballos 6-2, 7-6(2), 6-4

Janowicz (21) – Haase 6-4, 4-6, 6-4, 6-3

Gasquet (7) – Przysiezny 6-3, 6-3, 6-0

Davidenko – Istomin 6-4, 7-5, 6-2

Južnij (29) – Delbonis 6-3, 6-7(5), 7-5, 6-4

Tipsarević (8) – Verdasco 7-6(3), 6-1, 3-6, 5-7, 8-6

3. kolo:

Ferrer (4) – Lopez 6-1, 7-5, 6-4

Troicki – Čilić (10) 7-6(12), 6-4, 7-5

Federer (2) – Benneteau (30) 6-3, 6-4, 7-5

Tenisačice, 2. kolo:

Šarapova (2) – Bouchard 6-2, 6-4

Kirilenko (12) – Barty 6-3, 6-1

Bartoli (13) – Duque-Marino 7-6(5), 7-5

3. kolo:

S. Williams (1) – Cirstea (26) 6-0, 6-2

Errani (5) – Lisicki (32) 6-0, 6-4

parovi, 2. kolo:

Janković / Lučić-Baroni – Beltrame / Thorpe 7-5, 6-3