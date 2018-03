Nasilnom Hrvatu zabranjen ulaz u Roland Garros!

Organizatori French Opena zabranili su Johnu (Ivici) Tomicu, ocu i treneru australskog tenisača Bernarda, ulaz u Roland Garros, čak i u svojstvu gledatelja s plaćenom ulaznicom…



Australski Hrvat Bernard Tomic svoj će dvoboj 1. kola na French Openu protiv Rumunja Victora Hanescua odigrati u utorak, a njegov otac John taj susret neće moći gledati uživo. Čak i kad bi pokušao ući na tribine s plaćenom ulaznicom, redari na ulazima dobili su striktne upute da ga ne smiju pustiti.

John Tomic je uoči turnira ATP Masters 1000 u Madridu fizički napao Bernardovog trening-partnera Thomasa Droueta, zbog čeka će u listopadu ove godine pred sudom u Madridu morati ogovarati zbog nanošenja tjelesnih ozljeda.

Udruženje teniskih profesionalaca (ATP) mu je izreklo suspenziju do daljnjega sve do završetka istrage o tom incidentu. To znači da se Johnu Tomicu ne smije izdati akreditacija za bilo koji ATP turnir.



Grand Slam turniri ne održavaju se pod okriljem ATP-a, nego Međunarodne teniske federacije (ITF).

”Organizacijski odbor Roland Garrosa odlučio je zbog izbjegavanja bilo kakvih mogućih nevolja zabraniti pristup Bernardovom ocu. O tome smo prije nekoliko dana izvijestili Bernarda, njegovog agenta i ATP”, stoji u obrazloženju Francuskog teniskog saveza.