Hrvat koji se proslavio u svijetu otkrio životnu tajnu!

U svojoj impresivnoj karijeri teško da može i prebrojiti sva natjecanja na kojima je vodio nacionalne reprezentacije. Vaterpolska legenda Ratko Rudić osvajao je medalje na svjetskim i europskim prvenstvima, olimpijskim igrama te u Svjetskoj ligi i to sa Jugoslavijom, Italijom i, naravno, Hrvatskom.

“Kad netko voli svoj posao, mora cijeli uroniti u njega. U vaterpolu sam praktično od kada znam za sebe. U njega sam unio svu svoju energiju i znanje. Neprestano sam se usavršavao, prilagođavao novim trendovima i metodologijama rada. Sport se mijenja, a s njime se moraju i treneri i igrači. Ništa nisam prepuštao slučaju”, otkrio je Ratko Rudić tajnu svog životnog uspjeha.

Europsko prvenstvo počinje, Hrvatska ide po novu medalju

“Zadovoljan sam što i pri kraju svoje karijere imam priliku raditi s ovako iznimnim igračima, s vrhunskom ekipom koja je u stanju na svakom natjecanju osvajati trofeje. Svako novo natjecanje za mene je novi veliki izazov i veseli me baš kao i prvog dana kad sam ušao u bazen”.

Jedno takvo natjecanje, Europsko prvenstvo u Eindhovenu, na kojem Hrvatska brani zlato od prije dvije godine osvojeno u Zagrebu, očekuje ga ovaj tjedan.

“Prvenstvo je po mnogo čemu specifično jer se zbog Olimpijskih igara održava već u siječnju. Zbog toga su pripreme bile kratke, morali smo se prilagoditi. No, kako je nama, tako je i drugim reprezentacijama. Bitno je da smo uspjeli odmoriti igrače, dobro ih fizički pripremiti te da smo vratili automatizme u našoj igri, s obzirom na to da je riječ o istom sastavu koji je nastupio i na posljednjem SP-u u Šangaju. Zbog svega toga u Eindhoven odlazimo s mnogo optimizma”, kaže izbornik Barakuda, kojeg ne mogu obeshrabriti ni jaki protivnici u skupini.

Burić će biti sve bolji

“Sve ono najbolje u europskom vaterpolu, osim Mađarske i Italije, nalazi se u našoj skupini. No, to i ne mora biti tako loše jer nas tada u četvrtfinalu očekuje nešto lakši protivnik. Ali nije pametno razmišljati toliko unaprijed. Naša je koncentracija na prvom protivniku, a to je Rumunjska”.

Razlozi za zadovoljstvo leže i u činjenici da je liječnički tim uspio sanirati sve ozljede u momčadi.

“Ponajviše to vrijedi za Damira Burića koji je zbog ozljede ramena propustio veći dio klupske sezone. Vratio se, skupio je i minutažu u prijateljskim utakmicama, a kako prvenstvo bude odmicalo, bit će sve bolji”, zaključio je Rudić.

Sa sedam medalja na posljednjih sedam velikih natjecanja u nizu Rudić je pogurao Hrvatsku na rang-listi najuspješnijih reprezentacija. Preskočili smo Crnu Goru i sada smo već peti. Eindhoven je nova prilika!

16. siječnja – Hrvatska – Rumunjska (10:7)

17. siječnja – Hrvatska – Crna Gora (10:8)

19. siječnja – Srbija – Hrvatska (15:12)

21. siječnja (20:30) – Njemačka

23. siječnja (13.00) – Španjolska

EP u vaterpolu, 3. kolo:

Skupina B

Hrvatska – Srbija 12-15 (2-2, 4-6, 3-3, 3-4)

Njemačka – Španjolska 16-10

Crna Gora – Rumunjska 11-8

Redoslijed: 1. Srbija 9, 2. Hrvatska 6, 3. Crna Gora 6, 4. Njemačka 3, 5. Španjolska 3, 6. Rumunjska 0

Skupina A

Mađarska – Makedonija 14-9

Grčka – Turska 20-2

Italija – Nizozemska 16-4

Redoslijed: 1. Grčka 9, 2. Mađarska 9, 3. Italija 6, 4. Makedonija 3, 5. Nizozemska 0, 6. Turska 0