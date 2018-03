VIDEO: Koliki kreten moraš biti za ovakav potez?

Francuski atletičar alžirskog podrijetla Mahiedine Mekhissi-Benabbad šokirao je javnost nakon što je poslije pobjede na EP-u u Helsinkiju gurnuo maskotu u koju je bila odjevena 14-godišnja djevojčica.

Dvadesetsedmogodišnjeg Francuza je nakon prolaska ciljne ravnine u utrci na 3000 metara s preponama dočekala maskota od koje je trebao dobiti simbolični poklon, no on je, iz samo njemu znanih razloga, izbio poklon iz njezine ruke te ju gurnuo.

Možda u tom trenutku nije znao da je maskota zapravo 14-godišnja djevojčica, no čini se da mu to nije ni bilo važno.



Incident iz Barcelone se nalazi na 1:30

Naime, Francuz je nakon pobjede u Barceloni prije dvije godine napravio istu stvar, a jedina razlika je to što je tada zamolio maskotu da klekne ispred njega. Možda je to neki njegov čudan način slavljenja pobjede, no u svakom slučaju nije primjeren sportskim borilištima i teško je naći razumijevanje i opravdanje za ovakvo ponašanje.