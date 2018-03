Mini Teatar Breaks Da Rules

U petak, 16. travnja imat ćete priliku izbaciti višak stresa i kalorija nakupljenih preko tjedna i nabaciti booty shake s dvojicom etabliranih guzomrdaca Phillipeom i Robertom Radamantom.

Tko su Phillipe i Robert Radamant i zašto ne propustiti Breaks Da Rules u Mini Teatru?

Phillipe dolazi iz poznate zagrebačke ekipe confusion, jednoj od najaktivnijih i najkvalitetnijih krugova elektroničke glazbe i to ne samo na domaćoj već i na regionalnoj klubskoj sceni. Nije naodmet spomenuti da su on i njegova ekipa zaduženi za postojanje festivala „illectricity“ i „!S*CORE – snowboarding and music festival“ te uspješnih klubskih večeri kao što su playground!, illectric funk, zig-zag, itd.

Dugogodišnje DJ iskustvo, precizni mixevi i kombiniranje glazbenih žanrova samo su neke odlike radi kojih možemo Phillipea svrstati među pionire elektronske glazbe izlomljenih ritmova. Svirao je s velikanima kao što su: LTJ Bukem i MC Conrad, Black Sun Empire, Optical, Teebee, EZ Rollers, The Bug, Joker, Dub Pistols, Modeselektor, DJ Krush, A Guy Called Gerald, Martyn, itd.



Okretao je ploče na nizu svjetski poznatih festivala kao što su EXIT festival 04/09, MTV Valkana Beach, Lift festival/Sarajevo Film festival, Elevate Festival u Grazu, InMusic festival, Motovun Film festival, Outlook festival 08/09, Soundwave u Gardenu, Seasplash Reggae festival, Future Sound Of Zagreb, te mnogim drugim.

Rado je viđen i u svim većim i manjim gradovima u Hrvatskoj te je po službenim glazbenim zadatcima posjetio brojne gradove i države u Europi poput Slovenije (Bled, Škofija Loka, Ljubljana), Makedonije (Bitola), Graza, Villacha, Praga, Sofije, Beograda,

Novog Sada, Sarajeva…

Robert Radamant je DJ, producent i promotor elektronske glazbe i evenata. Nastupio skoro po cijeloj Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Sloveniji i Austriji. Osim toga, činjenica da redovito surađuje sa spomenutim confusionom, Crobotima, Bassinvadersima, LED ekipom iz Karlovca i raznim drugim DJ ekipama, daje vam dovoljan razlog da pohodite njegov warm up u kojem će vas lagano voditi galaksijama plesne cutting edge elektronike kao što su: dubstep, glitch hop, breakbeat, electro i d’n’b.

No da ne nabrajamo i opisujemo, skočite na njegov myspace profil na kojem možete čuti njegovu vlastitu produkciju i nekoliko DJ setova, te se sami uvjeriti o čemu se radi i zašto ne propustiti ovu veselu zabavu.

Starta se u 22 sata.

Upad je 20 kuna.