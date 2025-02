Milanović: 'Opasnost da Dabro pobjegne? Ma ne moj, gdje će - u Dunav?

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je u utorak slučaj Josipa Dabre , bivšeg ministra, kojemu je danas skinut imunitet. Podsjetimo, Dabro je danas komentirao da je moguće da će u srijedu završiti u istražnom zatvoru te je više puta pred novinarima zanijekao da je ikad davao bombu djetetu.

O mogućnosti da Dabru pritvore, rekao je: "Opasnost od ponavljanja djela, bijega? Ma nemoj, gdje u Dunav, od čega će pobjeći, gdje? Opasnost od utjecaja na svjedoke? Nema ni jednog razloga da se čovjeka pritvori. To je zastrašivanje. Domovinski pokret me fakat nije podržavao. Dabra ne znam i gledam što se događa, stoga namigujem i sugeriram zastupnicima da nekad kažu ne - i djecu odgajaš da ne kažu uvijek da, posebno djevojke. Puno je situacija kad treba reći ne, pa ako te ne slušaju, briši, crta. Ovo je zastrašivanje."

Nastavio je da "prejudicira" da će Dabro dobiti uvjetnu kaznu.

'Bojim se da će odgovarati'

"Nije bila manevarska municija i bojim se da će morati za to odgovarati, ali da treba povlačiti po pritvorima, ne. Nema tu metafizike. Ovdje gledam i vidim iza toga paučinu, prašinu", rekao je.

Komentirao je i izvide oko Vjere Andrijić, posljednjoj živućoj partizanki sa Sutjeske i Neretve, koja je bila na Milanovićevoj inauguraciji. Podsjetimo, tiječ je o ženi koja ima 101 godinu, a za vrijeme Drugog svjetskog rata bila je bolničarka 1. čete 1. bataljuna Prve dalmatinske brigade u velikim bitkama na Neretvi i Sutjesci. Podjsetimo, ona je iznijela pojedine stvari vezane iz tog doba što bi mogao biti predmet izvida.

"Gospođa je mogla izraziti žal prema ljudima koji su nedvojbeno likvidirani, ali to je naša povijest i nemamo baš previše stvari kojima se možemo bezuvjetno ponositi. Svaka je zašpricana ubojstvom manje ili više masovnim. Neki su ubili i pravoslavne svećenike, netko je likvidirao tisuće u Jasenovcu. Nije tu bilo puno čovječnosti, ali gospođa s inauguracije je svjedočila vremenu, bolničarka,zaustavila je Engleze, da nije bilo tako, mi bismo danas išli u Istru s pasošom. U toj vojsci bio je Tuđman, i to komesar. Ne optužujem Tuđmana... Sve skupa ispalo je kako nije bilo zamišljeno i nije bila namjera", rekao je.

'Srpsrvo se ponaša kao da im je tijesna koža'

Osvrnuo se i na pitanja iz regije te Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, Milorad Dodik, potvrdio je da u srijedu neće biti prisutan na izricanju presude pred Sudom BiH, gdje se suočava s optužbama za nepoštivanje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

"Vidim da je Rudy Giuliani sletio u Banja Luku, on je intimus Trumpa. Netko je Dodiku onemogućio zadnji dan bavljenja politikom, ali on je najpopularniji političar tamo. Samo ćeš ojačati, to je potpuno pogrešno. To stalno petljanje, podmetanje, pokušaj da se demokratski izabrani predstavnik jednog od tri konstitutivna naroda eliminira i izbaci iz političkog života jer nije poslušao naredbu kolonijalnog upravitelja. Ne braneći njega, nego komentirajući Dodika, branim interese Hrvata kojima će se to dogoditi. Kako god se zvali, dok ih biraju građani, oni su njihovi predstavnici. Sad netko misli da će ovako nekoga zastrašiti Srbe? Neće, razjarit će ih. Tko će to raditi? Trumpovi vojnici. Očekujem upravo suprotno, da ga uzmu u zaštitu. Mi moramo gledati i sa Srbima, s Srpstvom koje se ponaša kao da im je tijesna koža i širili bi se, a ne mogu. S takvim Srbima moramo pokušati naći zajednički jezik. BiH se neće komadati, neće, ne zanimate nas - a da imamo zle namjere i - ne možemo.

Srbi se neće tako lako odcijepiti od BiH, ali iako im se pomaže, ide da kolonijalni upravitelj donosi zakone nakon 30 godina. Što je to? U Banja Luci će biti prosvjed podrške, mogu mu straviti sol na rep."

