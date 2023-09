Izlazite iz kreveta, spremate svoju torbu u kojoj stoji sve vama potrebno za nadolazeće naporno vježbanje i odjednom vam je splasnula ona čvrsta volja od nekidan.

Ne brinite se. Nije ništa neobično.

Strah od teretane događa se svima koji polaze u teretanu barem jednom u životu, a pogađa mlađe i starije, nema pravila.

Postoji mnogo razloga koji vas udaljavaju od sprava za vježbanje, a neki od njih su;

Manjak fizičke spremnosti

Anksioznost u gužvovitim područjima

No, iako se ništa značajno neće dogoditi propustite li jedan ili pak dva treninga, stručnjaci tvrde kako to može prijeći u naviku i dovesti do velikih zdravstvenih problema.

Razlozi koji dovode do anksioznosti

Velika većina ljudi okuša se u teretani kako bi postigla određeni status u društvu, bila prihvaćena ili naprosto radi na svome zdravlju.

Ponekad se ljudi boje osuđivanja radi manjka svoje fizičke spremnosti te daljnje treninge jednostavno zanemare i zaborave da su bili planirani.

Ako ste novi u ovom novom poglavlju vašeg života, savjetuje se od strane stručnjaka traganje za nekime tko će vam poslužiti kao orijentir.

Besplatan vodič

Tako će se izgubiti osjećaj izgubljenosti u novom prostoru, a pritom se stvara osjećaj opuštenosti gdje nam je teretana nova zona komfora.

Većina teretana kod upisa nudi besplatnu orijentaciju, što mnogo znaci ako uistinu ne znate što radite ili to samo mislite.

Nekim je ljudima lakše obaviti trening uz poznatu osobu.

Često ćete viđati dva prijatelja ili dvije najbolje prijateljice kako rade čučnjeve ili dižu utege te se pritom osjećaju manje izloženo, a vise opušteno. Kao dvije individue koje ne obraćaju pažnju na svijet oko njih.

Fitness

Ipak, ako odlučite da teretana stvarno nije za vas, postoje i druge opcije.

Neke od alternativa mogu biti vježbe poput trčanja, vožnje biciklom, online treninga, vježbe jedan na jedan s vašim fitness trenerom, mogućnosti su bezbrojne, a znatno utječu na dobrobit vašeg zdravlja.

"Fitness je za sve dobne skupine. Možda će vam trebati malo vremena dok ne pronađete ono što će vam zapaliti dušu, ali za svakog postoji nešto. Ne odustajte", kaže fitness trenerica Brookelyn Suddell.