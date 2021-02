Chessie je 2019. godine bila na devetom mjestu na svojoj matičnoj stranici Pornhub te na 15. mjestu prema broju pretplatnika na svom profilu

Posao u pornoindustriji ne razlikuje se mnogo od svih drugih, reklo bi se – normalnih poslova. Profesionalne glumice i glumci scene seksa odrađuju bez grča na licu i to im je u opisu zanimanja. Ako ste razmišljali o takvoj karijeri, možda bolje da prvo doznate prednosti i mane ovoga posla.

Djevojka pod umjetničkim imenom Chessie Rae počela je snimati amaterske pornouratke 2018. godine sa svojim dečkom, kada je navršila 18 godina. Ubrzo je postala ovisna o tome jer je, kako kaže, stvorila nešto ni iz čega i svoju strast pretvorila u unosan posao.

Chessie je 2019. godine bila rangirana na devetom mjestu na svojoj matičnoj stranici Pornhub te na 15. mjestu prema broju pretplatnika na svojemu profilu. Dosad je prikupila više od 130 milijuna pregleda svojih videa.

Portal BuzzFeed nedavno je ponudio svojim čitateljima da postave pitanja ovoj pornoglumici, a oni će ih zatim proslijediti njoj. Pa, evo što je ljude najviše zanimalo o radu u pornoindustriji te što im je odgovorila fatalna Chessie Rae.

1. Što ti je najdraže u tvom poslu?

Plaćena sam za seks s osobom koju najviše volim. Tko to ne bi volio? Volim i to što imam mogućnost napraviti nešto od sebe. Uvijek sam svoj identitet u pornografiji smatrala svojim biznisom. Osjećaj stvaranja nečega ni iz čega i ostvarivanje uspjeha nakon mnogo uloženog truda je nešto fenomenalno.

Volim biti u kontaktu s obožavateljima. Puno ljudi me traži savjete o tome kako ući u pornoindustriju ili općenito o seksu. Pomaganje njima s pitanjima koja se previše srame uputiti nekoj drugoj osobi daje mojoj profesiji smisao i obožavam to.

2. Kako štitiš svoj identitet?

Moj dečko i ja jako pazimo na tajnost svojih identiteta te uglavnom skrivamo lica. Vjerovali ili ne, ne trebaš pokazivati lice da bi uspio u pornoindustriji. To nas ipak sprječava da pokažemo gledatelju svu svoju intimnost, kao što su ljubljenje i kontakt očima.

Nadoknađujemo to govorom tijela, kako se mazimo i držimo za ruke tijekom seksa. Drugi način zaštite je odabir umjetničkog imena pa sam zato Chessie Rae.

3. Kako si ušla u posao i koliko zarađuješ?

Oduvijek sam bila strastvena prema pornografiji, ali tek sam s 18 godina odlučila da je to put kojim želim ići. Sjećam se da sam čula za žene koje zarađuju džeparac snimajući se kod kuće i to me zainteresiralo. Nisam htjela dati otkaz na svom poslu i samo se početi snimati, već sam htjela prvo isprobati kako bi to išlo.

U to sam vrijeme živjela u mjestu koje nije imalo internet, osim preko mobitela, stoga se nisam mogla baviti takvim snimanjem. Ipak, mogla sam snimiti video pa ga objaviti na Pornhubu mobitelom.

Ta platforma funkcionira ovako – modeli dobivaju 64 centa za svakih tisuću pregleda. Pomislila sam – zašto ne, snimila video i objavila ga. Nisam tada ni mislila da bih se mogla ozbiljno početi baviti time.

4. Žališ li za nečim što si trebala znati prije?

Voljela bih da sam imala više iskustva u snimanju i uređivanju videa. To bi mi u početku puno pomoglo da ostanem anonimna. Kada gledam unatrag s današnjim iskustvom, mogla bih urediti scene koje nisam htjela da javnost vidi.

Na pogreškama učiš i to ti pomaže da budeš bolji ubuduće. Ako netko razmišlja o početku karijere u pornoindustriji, neka istraži sve i bude sto posto siguran da to želi.

5. Uživaš li u seksu iako ti je to posao?

Da! Budući da seks doživljavam kao svoj posao, tako ga i tretiram. Ako mi se ne sviđa kako je video ispao, snimit ću ga ponovno. Mogu i isprobavati seks poze s dečkom i ponavljati ih sve dok ne snimimo onako kako smo zamislili.

Volim se zabavljati u tome. Ako se ne zabavljaš dok radiš, nećeš od toga dobiti nikakvo tjelesno zadovoljstvo. Također, želim da sadržaj koji objavljujem bude stvaran, a to uključuje i moje orgazme. Tko ne bi uživao u poslu u kojem svaki put doživiš vrhunac?!