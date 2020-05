ZVIJEZDA 18+ STRANICE U AGONIJI: Nezgoda s ‘lažnim tenom’ ostavila joj teške ožiljke; ‘Bol je užasna, ne pomažu ni tablete…’

U ovo vrijeme se već veliki broj žena odlučuje za umjetne metode postizanja preplanulog tena, ali prilikom otvaranja ambalaže kojekakvih sredstava za samotamnjenje nužan je visoki oprez, osobito ako nanosite na otvorenom.

Uspješan Instagram model i zvijezda stranice “OnlyFans” Kym Graham (27) kupila je bocu ulja za samotamnjenje, ali nije mogla ni zamisliti da će joj to ostaviti teške opekline na koži, i to ne zbog samoga proizvoda, već zbog boce, koja joj je eksplodirala u rukama.

KOKTEL JOJ ZADAO TEŠKE OPEKLINE: ‘Vrištala sam od boli zbog kobne pogreške koju možda i vi radite’

Model, 27, reveals she suffered horrific burns after she accidentally dropped a bottle of tanning oil in a garden fire https://t.co/LYGfcPJMJw

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 13, 2020