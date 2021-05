Kada je tiktokerica Ambria Alice Walterfield nedavno objavila video u kojemu objašnjava zašto je sretna što ima vaginu, apsolutno nitko nije mogao pretpostaviti što će navesti kao razlog. A onda je otkrila nešto što je mnogima ostavilo upitnike iznad glave.

“Znate ono kad sjedite na zahodu i borite se da istisnete go*no?”, rekla je Ambria svijetu, a onda u nastavku zbunila taj isti svijet. “Ali možete jednostavno napraviti ovo…”, dodala je i pokazala čudan zamah palcem na ruci, što je zahtijevalo podrobnije objašnjenje.

“Čekaj, čekaj, što? Moram znati što je ovo, molim te?!” komentirao je jedan korisnik, a drugi, očito upućeniji u ovo što je demonstrirala djevojka, odgovorio mu je. “To se zove ‘Adele’, pozdravlja te s druge strane.” U naknadnom videu Walterfield je objasnila o čemu je, dovraga, govorila.

“Kada imate zatvor i osjetite da je kakica tamo, ali ne možete je sasvim izbaciti… Nešto poput grčeva. Samo gurnete palac u vaginu i možete osjetiti kakicu, a možete je i pogurati. Nema na čemu”, kazala je tiktokerica.

Mnogi su u komentarima otkrili da su to i sami činili, od kojih neki to rade već poprilično dugo. Ovaj čudan postupak je dobio ime mnogo prije nego što ga je internet krstio nazivom “Adele”. Poznatu kao “udlagivanje”, ovu metodu izvode neki ljudi koji imaju poteškoća s pražnjenjem crijeva, bilo zbog zatvora ili drugih zdravstvenih stanja koja im to otežavaju.

“Ponekad je teško isprazniti crijeva bez naprezanja”, napisali su u obrazloženju ovoga postupka znanstvenici sa Sveučilišta Michigan. “Perianalni pritisak/udlagivanje jest način da se stolica izbaci iz analnog kanala.”

Reply to @jesskay75 your comments have been making my day… gotta start acting like the bad bitches we are ✨💩 #fyp #normalise

Oprema koja će vam trebati za ovaj zahvat uključuje: lubrikant (nije obavezno), rukavice (nije obavezno), tampon ili prst (obavezno). I zatim krenete na posao.

“Podmažite prst ili tampon (nije obavezno), umetnite ga u rodnicu i pritisnite natrag prema anusu. To bi trebalo potisnuti stolicu u vašem analnom kanalu”, objasnili su sa Sveučilišta Michigan.

Metoda je učinkovita za neke ljude i može pomoći u ublažavanju zatvora nakon porođaja. Međutim, to nije nešto što biste trebali redovito raditi, a ako osjećate potrebu za time, možda je to zato što nešto nije u redu.

If You Need To Splint When You Poop, It May Be A Sign Something Is Wronghttps://t.co/gBMM5lySGR pic.twitter.com/EdkQL2rRlD

— IFLScience (@IFLScience) February 19, 2021