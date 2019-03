ZNATE ONE OGLASE U KOJIMA MOŽETE ZARAĐIVATI MASNU LOVU OD KUĆE? Jedan je tip nasjeo na foru, evo što su tražili od njega

‘Sjećam se da sam barem pola sata sjedio za stolom, smijao se i mislio koji sam ja kreten’

Personalizirani e-mailovi, “šokantna videa” koja vam šalje Facebook prijatelj ili čak poslovne ponude – internet je krcat prijevarama. Jedina pozitivna strana svega toga jest otkrivanje kreativnih načina na koje ljudi reagiraju na takve sheme. Sigurno ste barem jednom u komentarima na društvenim mrežama ugledali reklamu u kojoj stanoviti netko dijeli svoje iskustvo zarade ogromnih svota novca od kuće i potiče vas da kupite odličan poslovni plan.

I dok većina (nadamo se) ignorira takve poruke, jedan je frajer odlučio slijepo slijediti sve upute iz reklame do samoga kraja te je opisao svoje iskustvo, koje nije bilo onakvo kakvom se nadao.

Platio najobičniji PDF dokument

“Prije nekoliko godina surfao sam internetom i bila je ta reklama u kojoj je pisalo da mogu zarađivati 20.000 mjesečno od kuće i to radeći samo četiri sata na dan. Takve su poruke bile vrlo česte i znao sam da je posrijedi prijevara, ali jednoga sam dana imao previše slobodnog vremena, naletio sam na jednu s mrežnom stranicom u privitku te fotografijom vlasnika koji u videu pokazuje koliko mu je novca sjelo na račun, a morao je platiti tek neku siću tipa 10 ili 15 dolara”, započeo je svoju ispovijest korisnik.

“Ponuda je uključivala ‘samoobjavljenu knjigu za samopomoć’. Znate kako to već ide, bilo je to znatno lošije od pravih knjiga za samopomoć, tek neki jadan PDF format. Napominjem, znao sam da me varaju, ali znatiželja mi nije dala mira. Nisam želio saznati tajnu bogaćenja (jer znam da je to s**nje), nego sam htio saznati u čemu je točno prijevara i što će mi uloženi novac donijeti. Kupio sam ‘knjigu’, odnosno PDF i, kad sam je skinuo, otvorio sam je bez velikih očekivanja.”

Jedan je probao zeznuti prevaranta

“Ne sjećam se točno sadržaja, ali sve je bilo na doslovno jednoj stranici. U svega četiri retka pisalo je nešto tipa: ‘Napravite PDF u kojemu učite ljude kako napraviti PDF, prodajte ga za 10 dolara kao knjigu koja će vas naučiti kako zarađivati 20.000 dolara mjesečno bez rada i muke’. Bilo je to stvarno bezobrazno, plus nisu dali mogućnost povrata novca. I to je bilo to. Tip me prevario, a ja mu nisam mogao ništa. Sjećam se da sam barem pola sata sjedio za stolom, smijao se i mislio koji sam ja kreten”, ispričao je korisnik pod nadimnkom WildFireTamer.

Komentari na njegovu objavu su vrh, javili su se ljudi sa sličnim iskustvima. Jedan je napisao: “Moja bivša žena je probala jednu od tih fora. Rekli su joj da mora kupiti MS Office od njih za 500 dolara prije nego što mož početi. Da, poslušala ih je, kako da ne.” Drugi se, pak, našalio s prevarantima. “Jednom sam im odgovorio da sam nigerijski princ te da oni meni najprije moraju donirati novac kako bih ja njima kasnije pomogao. Nikad nisam dobio odgovor”, napisao je.