ZNATE LI ŠTO BI SE DOGODILO KAD BISTE KIHNULI OTVORENIH OČIJU? Ako uopće uspijete, evo što je najgore što se može dogoditi

Teško je, no ipak moguće držati oči otvorenima tijekom kihanja

Polizati zaleđeni stup, skočiti s vrha tobogana i… pokušati kihnuti otvorenih očiju – sve su to “izazovi” koje su mnogi klinci iskušali, i mnogi nisu baš dobro prošli, barem što se tiče tobogana i lizanja zaleđenih stupova. No, je li istina da bi vam kod kihanja otvorenih očiju oči mogle izletjeti iz duplji? Portal Curiosity je odlučio istražiti taj mit.

New York Times izvijestio je da je 1882. jednoj ženi prsnula očna jabučica tijekom serije kihanja, no tvrdnje o takvim posljedicama obično spadaju u “fake news”. Ne kažemo da je kihanje totalno nenasilno – samo jedno kihanje može ispustiti nalet zraka, pritiska u snopovima brzine do 10 kilometar po satu. No, to ipak nije dovoljno da uzrokuje veću štetu.

Ništa preopasno

“Pritisak koji se oslobađa tijekom kihanja teško može uzrokovati ispadanje očne jabčice iz duplji, čak i ako su vam oči u tom trenutku otvorene”, rekla je dr. David Huston sa Medicinskog sveučilišta u Houstonu.

Teško je, no ipak moguće držati oči otvorenima tijekom kihanja. Štoviše, nekim je ljudima to prirodno. Kako god bilo, vaše će oči vjerojatno ostati na svojem mjestu, to nije zbog kapaka, već zbog šest očnih mišića koji okružuju svaku očnu jabučicu. Oni neće dopustiti da vam oči samo tako izlete iz duplji, piše Curiosity.

Što je najgore što se može dogoditi?

Ako vam se dogoditi posebno snažan napad kihanja, moglo bi se dogoditi da vam pukne krvna žilica zbog čega će vam oči izledati krvavo i crveno. No, žila može puknuti i dok dižete težak teret, naporno vježbate, a takvo što može se dogoditi i tijekom porođaja.

Ipak, to nikako ne ovisi o tome jesu li vam oči otvorene ili zatvorene.