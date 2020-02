ZNATE LI SIMBOLIKU 29. VELJAČE? Prema tradiciji, cure na ovaj dan prose frajere. Ali jeste li znali koja im je bila kazna ako bi odbili?

U Irskoj je zakonom uvedeno pravilo da sva djeca rođena 29. veljače dobiju na dar 100 funti

Datum 29. veljače ima različitu simboliku u kulturama diljem svijeta. Primjerice, neki su taj dan proglašavali nesretnim poput petka 13. i klonili ga se poput pretrčavanja crne mačke preko puta, čime su bili uvjetovani brojni praznovjerni običaji, piše rtl.hr.

Također, u nekim kulturama izbjegavala su se sva važnija događanja poput vjenčanja, prosidbe, a u drugim bi se pak upravo taj dan čekao za prosidbe. Zanimljiv je običaj u Irskoj i Škotskoj vezan uz 29. veljače jer je tog dana ženama dozvoljeno da zaprose muškarce.

Prema legendi, sveta Brigita se u petom stoljeću požalila svetom Patriku da žene predugo čekaju na prošnju pa je tadašnji irski biskup dozvolio ženama da svake četiri godine preuzmu inicijativu. U Škotskoj je 1288. čak donesen zakon koji je ženama dozvolio prošnju muškaraca te propisao kazne za one koji bi dali odbijenicu, no vrlo blage, to su poljubac, svilena haljina ili par rukavica.

Međunarodni dan rijetkih bolesti

Običaj se kasnije proširio i u druge zemlje, a kazne za neposlušne muškarce su modificirane.

Na svijetu postoji oko četiri milijuna ljudi koji su rođeni na ovaj dan i oni zapravo svake četvrte godine imaju rođendan.

Prema hrvatskim zakonima, osoba koja je rođena 29. veljače stječe punoljetnost i pravo glasa 1. ožujka u godini u kojoj je navršila osamnaest godina života.

Zanimljivo je da se 29. veljače obilježava kao Međunarodni dan rijetkih bolesti. U tome ima logike jer je i 29. veljače rijedak, ali postavlja se drugo pitanje, koliko oboljelima od rijetkih bolesti koristi što se javnost za njihove probleme senzibilizira tek svake četvrte godine?

Ovaj datum počeo se koristiti i u marketingu pa tako u mnogim zemljama trgovci daju velike popuste. U Irskoj je zakonom uvedeno pravilo da sva djeca rođena 29. veljače dobiju na dar 100 funti.