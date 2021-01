ZNATE LI KOLIKO SU HAKERI SPREMNI PLATITI ZA VAŠ PROFIL? Procurili konkretni iznosi, ali još je šokantnije dokle sve to ide

Možete li staviti cijenu na sigurnost svojih internetskih računa? Hakeri sigurno mogu – a novo izvješće pokazuje prosječnu cijenu koju su spremni platiti za ukradene prijave na račune kojima se trguje na dark webu.

Istraživači s mrežne stranice Privacy Affairs analizirali su stotine nedavnih popisa na dark webu, gdje hakeri rutinski razmjenjuju ukradene vjerodajnice, a zatim su izračunali prosječne cijene različitih vrsta prijava na prodaju.

Tako su, primjerice, utvrdili da ukradeni Facebook profil stoji oko 74,5 dolara, Instagram profil vrijedi ipak nešto manje – oko 55,5 dolara, dok se Twitter profil na dark webu cijeni na nekih 49 dolara. Informacije s mreža mogu se koristiti u velikom broju prijevara, kao i za krađu identiteta.

