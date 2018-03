ZNATE LI KOLIKO STE ‘TEŠKI’? Plaća nema veze s tim, stvarna vrijednost vašeg bogatstva utvrđuje se prema ovoj formuli

Stručnjaci dijele vrijedne savjete kako se u najkraćem roku izbaviti iz dugova te kako se jedino možete obogatiti

Često čujemo kako su holivudski glumci “teški” toliko i toliko. To je zapravo neto vrijednost njihova bogatstva. Znate li svoju? Stručnjaci kažu kako je od presudne važnosti znati taj podatak jer je on najpouzdaniji pokazatelj vašeg financijskog stanja. Ako je vaša neto vrijednost u minusu bez obzira na stanje bankovnog računa, vrlo je vjerojatno da ćete se naći u problemima prije nego što mislite. Statistika kaže da svega četvrtina mladih od 18 do 34 godine zna koliko su “teški”, iako je to zapravo vrlo lako izračunati.

Formula za izračun neto vrijednosti

Vaša neto vrijednost je vrijednost vaše imovine – kao što su novac u banci i vrijedne stvari koje posjedujete, poput automobila ili imovine – umanjene za sve dugove, kao što je otplata kredita. “Svoje prihode, za razliku od imovine, ne posjedujete. Vaš je tek dio prihoda koji vam ostaje na kraju mjeseca, tako da visina plaće uopće ne osigurava jasnu sliku vašeg financijskog stanja”, objašnjava Stefanie O’Connell za Daily Mail.





Povećanje neto vrijednosti

Što ako ste, recimo, student koji ne posjeduje nikakvu imovinu i još k tomu vraća studentski kredit? Pa, vaša je neto vrijednost svakako u minusu, ali to vas ne treba zabrinjavati ako mudro postupate. “Prvi korak treba biti smanjivanje dugova i to je važnije nego imati ušteđevinu”, kaže stručnjakinja. Savjet je da, osim vraćanja duga, zamrznete i potrošnju na “gluposti”, kao što su nova odjeća i putovanja. Ograničite si iznos koji smijete potrošiti u tjedan ili mjesec dana i toga se strogo držite.