ZNATE LI KAKO NAS VIDI STRANAC S ADRESOM U SPLITU? ‘Hrvatska može imati najbolji životni standard u Europi’

Jedan nizozemski poduzetnik sa splitskom adresom misli da Hrvatska ima potencijal za najbolji životni standard u Europi

Jan de Jong preselio se iz Nizozemske u Hrvatsku s 22 godine kako bi pokrenuo svoj biznis. Tu je već 13 godina, vodi nekoliko uspješnih tvrtki, a Total Croatia News naziva ga ‘svjetskim ambasadorom pozitivnosti’.

Hrvatska, zemlja neistraženih terena, zemlja mogućnosti

U jednoj od posljednjih objava na svom LinkedInu objasnio je zašto misli da bi Hrvatska mogla imati najbolji životni standard u Europi.

“Jeste li znali da je nizozemska turistička industrija osam puta veća nego hrvatska? No, u Nizozemskoj ljudi jedva pa govore o važnosti te industrije jer predstavlja samo tri posto BDP-a (za razliku od Hrvatske gdje se radi o 20 posto). Po meni, to pokazuje potencijal koji Hrvatska ima u drugim sektorima gospodarstva i mislim da bi se na to trebali fokusirati hrvatski poduzetnici”, smatra de Jong.

‘Ljudi misle da sanjam’

“Treba li nam više apartmana, još jedan hotel ili pizzerija? Što je s poljoprivredom, uslužnim sektorom, proizvodnjom, izvozom? Pet mjeseci u godini ne možemo pronaći dovoljno konobara, kuhara, čistača, ali kada netko diplomira teško pronalazi posao”, nastavio je Nizozemac.

Rješenje vidi u promatranju poduzetnika iz drugih zemalja jer mnoge inozemne tvrtke rade ono čega u Hrvatskoj još nema. “I onda kada ljudi kažem da u Hrvatskoj ima toliko prilika, ljudi misle da sanjam. Kada biste mogli vidjeti ono što ja vidim, shvatili biste da sam potpuno budan. Hrvatska, zemlja neistraženih terena, zemlja mogućnosti”, zaključio je de Jong u svojoj objavi.