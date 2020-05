ZNATE LI KAKO IZGLEDA UNUTRAŠNJOST KLOKANOVOG TOBOLCA? Neki ljudi su ozbiljno potreseni ovim ‘otkrićem’

Ako ste se ikad pitali kako izgleda unutrašnjost klokaničinog tobolca ili gdje se nalazi, ovaj viralni video s TikToka odgovorit će vam na to pitanje i pomalo vas šokirati.

Naime, ako ste pretpostavili da je tobolac krzneni džep u koji stane beba klokan, prevarili ste se.

U unutrašnjosti tobolca nema dlaka, a njegova topla koža održava bebe na životu.

I THOUGHT KANGEROOS HAD A POUCH NOT A GAPING HOLE IN THEIR FLESH??????? pic.twitter.com/xFeSsyhTWM

Samo klokanice imaju tobolce u kojima su mliječne žlijezde za njihove mlade. Mame klokanice čiste tobolce svojim jezikom, a bebe ga napuštaju u prosjeku nakon 46 tjedana.

Video je izazvao buru reakcija na društvenim mrežama, a neki korisnici pisali su da su uznemireni.

Just saw what a kangaroos pouch looks like and I’m permanently scarred pic.twitter.com/nonQU3h5LV

— Lil Uzi Shurt🤓🛸 (@urfavshirt) May 8, 2020