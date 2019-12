ZNANSTVENICI OTKRILI SKRIVENU ‘TAMNU RIJEKU’? Mogla bi se protezati čak 1600 kilometara ispod ledenog pokrivača Grenlanda

Ledeni pokrivač Grenlanda možda skriva 1600 kilometara dugu rijeku, prepostavljaju znanstvenici s dva sveučilišta

Znanstvenici pretpostavljaju da ledeni pokrivač Grenlanda krije 1600 kilometara dugu rijeku ispod zaleđene površine. Otok je u sve većem fokusu znanstvenog proučavanja dok istraživači nastoje otkriti skriveni svijet ispod ledenjaka te posljedice mijenjanja razine leda na budućnosti planete, piše The Independent.

Stručnjaci s dva sveučilišta izjavili su da su možda pronašli rijeku koja neometano teče ispod leda te nosi vodu iz srca najvećeg otoka na svijetu u Atlantski ocean. Znanstvenici sa Sveučilišta Hokkaido u Japanu i Sveučilišta u Oslu u Norveškoj upotrijebili su radarske podatke za analizu visine stijena ispod leda kako bi stvorili računalnu simulaciju vjerojatnog karaktera terena.

Ono što su otkrili je potencijalno duga dolina koja sadrži tekuću vodu koja se izliva prema obali, što je znanstvenike navelo na pretpostavku da su otkrili rijeku dugu 1600 kilometara koja teče duboko pod zemljom.

Tamna rijeka

Ako je to točno, to bi moglo značiti da se tijelo vode proteže većim dijelom druge najveće ledene plohe na svijetu, koja je 2400 km duga od sjevera do juga. Potencijalni vodeni put nazvan je “tamnom rijekom” jer bi veći dio njezina puta bio lišen svjetla. Predstavljajući otkrića na sastanku Američke geofizičke unije, istraživači su rekli da će biti potrebno još dosta posla obaviti kako bi se potvrdilo postojanje rijeke.

“Iako još uvijek postoji znatna neizvjesnost“, rekli su istraživači, “rezultati su u skladu s današnjim aktivnim dugim podglacijalnim riječnim sustavom koji bi, ako se potvrdi daljnjim radarskim promatranjem dna, mogao biti dug preko 1600 km.