ZNALI SMO DA SU POSEBNI, ALI OVIME SU SE NADMAŠILI: Pogledajte kako dupini pokušavaju namamiti ljude, nevjerojatno!

Jato na obalu donosi šarene predmete koje nalaze na dnu oceana, školjke, spužve, komade koralja, staklene boce, itd.

Jato dupina u australskoj saveznoj državi Queensland svakodnevno donosi ‘poklone’ s dna oceana, vjerojatno zato što žele da se na obale vrate njihovi ljudski prijatelji.

Prije pandemije koronavirusa, jato je svakodnevno bilo u kontaktu s ljudima u gradiću Tin Can, gdje posjetitelji kafića Barnacles Cafe & Dolphin Feeding svakoga jutra mogu hraniti dupine. Obično svrate do obale oko 8 sati ujutro kako bi pojeli ribu koju im bacaju gosti, a onda se otisnu u more.

[VIDEO] ČUDO U BOSPORSKOM TJESNACU: Delfini se bućkaju u Istanbulu, totalno neometani od ljudi

Budući da je kafić zatvoren zbog pandemije, dupinima su počeli nedostajati ljudi.

“Jato nam svakodnevno donosi poklone, pokazuju nam koliko im nedostaje interakcija i pažnja. Nedostajete im”, napisali su vlasnici kafića na Facebooku.

Dupini na obali ostavljaju šarene poklone, poput komadića koralja, morskih spužvi i staklenih boca.

“Ništa me ne iznenađuje kada je riječ o dupinima i njihovom ponašanju. Rade sve od korištenja alata, imaju svoju kulturu i nešto nalik imenima jer se dozivaju određenim zvižducima”, rekao je Barry McGovern, stručnjak za ponašanje dupina, za ABC.

ONI SU UISTINU POSEBNA BIĆA: Osim ljudi, dupini su jedina bića koja se dozivaju osobnim imenima

McGovern misli da dupinima nedostaju ljudi, ali i besplatni obroci i rutina. “Ponekad se igraju s komadima morske trave i koralja koje ostavljaju da im vise s njuške. Navikli su na hranjenje i ljude koji dolaze”, dodao je.