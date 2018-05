ŽESTOKA FEMINISTICA UŽIVA KAO PORNOGLUMICA: ‘Plate ti put, dobro se poše*iš, daju ti jesti i još te dobro plate’

Još kao tinejdžerica je žudila da radi u seks industriji, no to se kosilo s njenin feminističkim odgojem.

Paulita Pappel kaže da oduvijek željela raditi u skek industriji te da obožava to što joj plaćaju da putuje svijetom na lokacije snimanja.

“Odeš negdje, imaš super snimanje na nekoj lokaciji s hrpom dobrih ljudi, fenomenalno se seksaš, onda ti daju jesti, a još te i dobro plate; mislim’ to je fenomenalno, zašto ne bih to htjela raditi. To je je*eni san. Pornografija je devinitivno moj poziv” kaže žena koja kaže da je feministkinja. Zato, ova djevojka iz Španjolske koja živi i radi u Berlinu kaže da se trudi pornografsku industriju učiniti boljom za žene.

“Ne želim živjeti u svijetu u kojem snimanje pornografije ima negativan utjecaj” rekla je. U BBC-evoj emiji “Što bih htjela da sam znala o pornografiji”, kao najvažniju stvar je istaknula da bi voljela da je znala “koliko pornografija može biti osnažujuća za žene i koliko se čovjek zbog nje može osjećati prekrasno”.

Sukob odgoja i žudnje

Dok je bila mlada stalno su joj usađivali da rad u seksualnoj industriji vodi patrijarhalnom iskorištavanju, zbog čega ju je razdirao unutarnji sukob.

“Uvijek sam bila stvaro oduševljena i fascinirana pornografijom, ali sam odgajana kao feministica drugog vala pa sam mislila da bilo koja vrsta seksualnog rada, čak i pornografija, omogućuje patrijarhalnom iskorištavanju” kaće Paulita.

No već kao mlada tinejdžerica je žudila da uđe u seks-indostriju. Počela je seksi streamanjem, no nakon toga nije mogla naći posao i angažman u kojem bi se osjećala sigurno. Ipak, konačno je uspjela izboriti se za svoje mjesto pod suncem, i sada se nada da pomoći skinuti stigmu s pornografske industrije.