Počela je planirati samoubojstvo, a onda je začula unutarnji glas i shvatila što joj je zapravo činiti

Jace Downey (30) iz Teksasa opisala je kako se zbog svoje ovisnosti nalazila s potpunim strancima i seksala bez zaštite, a seks je postajao sve opasniji i bolniji. Taj joj je problem utjecao na svaki dio života – od gledanja pornića na poslu do bludničenja u javnosti. Jace je vlastiti otac seksualno zlostavljao kao dijete, a prve je mokre fantazije imala već s pet godina. Kad je odrasla, njezina je borba s ovisnošću o seksu eskalirala do točke u kojoj si je htjela oduzeti život.

Tada je shvatila da zaista ima problem i prijavila se na program odvikavanja. “Seks za mene gotovo nikad nije bio ugodan. Najgore je od svega što sam bila svjesna opasnosti, ali što sam se više odupirala, to sam bila slabija. Upoznavala sam strance na svakakvim mjestima. Nikom nisam govorila kamo idem jer bih tada morala reći i što radim. Bez problema sam se seksala na javnom mjestu, a ta me ilegalna aktivnost mogla stajati posla”, priča Jace.



Pomno planirala samoubojstvo

“Gledala sam pornografiju na poslu, a moj ured ima prozore sa svih strana. Kako bih objasnila taj prizor da je netko ušao i vidio što radim? Sada mi sve to djeluje ludo. Mogla sam izgubiti posao, prihode i zdravlje. Najgore je od svega bilo to što u to vrijeme nisam imala nikakvu duhovnu povezanost. U paklu ovisnosti izgubila sam dušu”, priznaje. Godine 2014. Jace je ozbiljno razmišljala o samoubojstvu i počela kovati planove da sve izgleda kao nesretan slučaj. Nije željela obitelji i prijateljima ostaviti osjećaj krivnje.

“Jednog sam dana samo začula glas koji mi je rekao: ‘Ako seks djeluje na mozak poput droge, može li se i o njemu biti ovisan?’ Tada sam shvatila – ne postoji ovisnost o seksu, ovisnost o hrani, o kockanju, o drogi, o alkoholu… Postoji samo ovisnost, koja dolazi u više oblika”, priča. Dva dana poslije, Jace se prijavila na program odvikavanja, gdje je prizvala sva potisnuta sjećanja iz djetinjstva i otkrila pravi uzrok svoje bolesti.

Otac ju je zlostavljao dvije godine

“Moj otac je također bio ovisnik. Nije bio nikakav super tata, pogotovo kad je opet počeo piti. Moji su roditelji rastavljeni otkad znam za sebe i s ocem nisam provodila vrijeme do svoje četvrte godine, kad smo počeli zajedno ići na putovanja i bili u njegovoj kući”, prisjeća se. Otac ju je seksualno zlostavljao pune dvije godine počevši onda kad je Jace napunila pet godina. Jednog je dana samo prestao bez ikakva objašnjenja.

Kad se napokon izliječila, Jace je započela projekt “Suddenly Celibate” i planirala ostati u celibatu zauvijek, ali onda je upoznala svog današnjeg dečka. “Počela sam gledati na seks kao na nešto loše i nezdravo. Naša je seksualnost zapravo dio nas kao ljudi. To je prekrasna stvar i nisam bila spremna ostati bez toga. Odlučila sam prekinuti celibat i drago mi je što jesam”, zaključuje. Danas radi kao životna trenerica i pomaže ljudima koji se bore s ovisnostima poput nje nekad, piše Daily Mail.