ZAVEO ŠEFICU, A ONDA OTKRIO NEŠTO STRAVIČNO: ‘Ni u snu nisam mogao zamisliti tko je žena s kojom sam se seksao’

‘Nisam pretjerano iskusan u tim stvarima, ali ona mi je pomogla da se opustim’

Mladiću se svidjela šefica na poslu i, malo-pomalo, njih su se dvoje zbližili – i završili u krevetu. Mlad i naivan, zaljubio se u stariju i iskusniju te se odlučio pohvaliti ocu. Kada mu je pokazao fotke svoje nove ljubavi, saznao je informaciju koju si nitko živ na svijetu ne bi poželio u tom kontekstu. Svoju je ispovijest podijelio sa savjetnicom Deidre Sanders na portalu The Sun, a ona mu je udijelila pokoji savjet.

Draga Deidre, šokirao sam se otkrivši da je žena s kojom sam se nedavno seksao – moja majka. Ostavila me kad sam bio premalen da bih je se sjećao. Odgojio me otac. U ove 22 godine nikad nije pričao o njoj, samo to da se uvukla u loše društvo i nestala. Tata se ponovno oženio. Tijekom svoga odrastanja znao sam da je sve vezano uz mamu tabu tema, barem što se ticalo moje obitelji.

Podučavala ga u seksu

Prošle sam godine diplomirao i zaposlio se kao pripravnik u jednoj financijskoj tvrtki. Moja nadređena je bila vrlo glamurozna žena u ranim četrdesetima. Uzela me pod svoje okrilje i zaista mi pomogla kad sam počeo. Unatrag nekoliko mjeseci otkrili smo da imamo mnogo toga zajedničkog i u meni su se počeli rađati osjećaji prema njoj. Jednoga dana, pozvao sam je na piće poslije posla. Ideja joj se svidjela i otišli smo u lokalni pub.

Razgovarali smo cijelu noć, puno popili i super se zabavljali. Na kraju smo završili u njezinu stanu, gdje smo se poseksali. Bilo je predivno. Nisam pretjerano iskusan u tim stvarima, ali ona mi je pomogla da se opustim. Sljedeći dan na poslu je bilo malo čudno, ali znao sam da se moje pripravništvo bliži kraju i da zbog razlike u godinama između nas neće biti ništa. Pričao sam tati o njoj i kako je genijalna. Pokazao sam mu nekoliko njezinih fotografija koje smo razmijenili na Snapchatu.

Pokazao ocu slike

Otac me pitao kako se ona zove. Kada sam mu rekao, lice mu je problijedilo i samo je šutio. Pitao sam ga je li dobro, na što je on samo promrmljao kako mora izaći van. Vratio se za sat vremena i najavio da mi mora nešto važno reći. Zatim mi je objasnio kako je žena na fotografijama zapravo moja mama. Mislio sam da se šali, ali bio je smrtno ozbiljan. To me prestravilo. Kad sam se malo bolje zagledao u slike, mogao sam vidjeti sličnost.

Ne sviđa mi se moje ime, tako da obično koristim drugo, a moje je prezime dosta često pa pretpostavljam da nije imala pojma kako sam ja njezin sin. Ali svejedno sam u šoku. Što da radim?

Deidre odgovara:

Prošlost se ne može vratiti, naravno. Ovo ti je zasigurno velik šok, ali, nažalost, događa se tako kad se upoznaju ljudi koji su u rodu, a nisu odrastali kao normalna obitelj. S njom ionako nisi vidio budućnost i to se ne smije ponoviti jer je incest ilegalan, ali nijedno od vas nije znalo, tako da niste svjesno kršili zakon. Kada se sve malo smiri, trebaš razgovarati s tatom. Reci mu da želiš znati više o svojoj majci. Pa ona je velik dio tvoje osobne povijesti. Nadam se da ćete ti i mam moći imati zdrav odnos nakon svega.