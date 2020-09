ZARAĐUJE STOTINE TISUĆA GLUMEĆI KUJICU: ‘Zahvalna sam što živim od nečega što bih ionako radila’

‘Zaista volim pohvale. Volim čuti ‘doba cura’. Svaki put mi se srce rastopi kad to čujem’, priča bivša optičarka

Jenna Phillips iz Austina u Teksasu od malena se, kaže, ‘osjećala poput psa’ i često se pretvarala da je štene. A svoju fascinaciju nije prerasla.

Kad je bila starija, Jenna je posjetila kongres u Chicagu gdje je upoznala par muškaraca koji su bili na ‘sceni igranja kućnih ljubimaca’, a susret ju je nadahnuo da sazna više. Tijekom dvije godine koliko je radila kao klinički optičar, Jenna je otvorila račun OnlyFans kako bi dijelila svoje navike s drugima, iako je u prvih 18 mjeseci njen sadržaj bio prilično, mlak.

‘Kad čujem ‘dobra cura’ srce mi se rastopi’

„Volim se osjećati se kao pas. Samo se želim okretati, igrati, da me češkaju po glavi; obožavam trčati i igrati se. Sve to. Uvijek sam se ponašala kao psić, ali isprva ne na seksualni način. Zaista volim pohvale. Volim čuti ‘doba cura’. Svaki put mi se srce rastopi kad to čujem“, počinje svoju priču za Unilad.

„Kad sada razmišljam o tome, nekako je uvijek bilo tu. Jednostavno nisam znala da postoji čitava subkultura, mislila sam da je to samo moja osobnost“, kaže. No i na toj sceni, vidjela je da je u mnogočemu jedinstvena. „Većina cura se pretvara da su mačke, lisice ili zečice a većina pasa su muškarci. Dugo sam razmišljala o tome. Osjećam se poput psa pa to sam i odlučila biti“, ističe.

Kad je njezina stranica na OnlyFans eksplodirala, Jenna jedala otkaz kao optičarka i počela glumiti kujicu puno radno vrijeme . Počela je objavljivati ​​lascivnije videe, koristeći se nadimkom ‘thatpuppygirl’.

Sada pretplatnici plaćaju 20 dolara mjesečno kako bi vidjeli njezin necenzurirani sadržaj na OnlyFans, gdje juri za lopticama, šeće na povodcu i kupa se, često dok je gola. „ Otkad sam se prebacio na pseće igrice, broj fanova je eksplodirao. Sad je to moj posao s punim radnim vremenom. Moj se prihod povećao 100 puta otkako sam prešla na taj sadržaj. Mjesečno izrađujem šesteroznamenkasti iznos.

Jedan video naplatila 1200 dolara

Jenna ‘pumpa’ prihod stvaranjem videa na zahtjev, a princim joj je jednostavan: ‘Što je video perverzniji, to ćete više platiti’

Najviše što je naplatila jedan video bilo je 1200 dolara, a 21-godišnjakinja kaže da je „jako zahvalna što živi od nečega što bi radila bez obzira.“

„Stekla sam puno prijatelja kroz scenu. Do sada je bilo sjajno, muškarci i žene zahvaljivali su mi što predstavljam zajednicu na OnlyFans.“, ističe.

No smjesta dodaje kako preko neke granice nikada neće preći: poput snimanja sa pravim psom. „Kupcima koji traže tako nešto ne mogu reći ne dovoljno brzo” ističe.

Ipak, generalno, zvijezda OnlyFans pokušava i ne osuđivati ​​druge zbog njihovih zahtjeva, ističući kako je ona “vrlo otvorenog uma” te poznaje puno ljudi koji bi i nju nazvali perverznom. „Čak i kad sam izvan kamere u javnosti volim da me šeću na uzici. Nikad u stvarnom životu nisam imao nikakve ružne reakcije. To se događa samo na mreži.“, ističe i navodi jedinu reakciju koju je doživjela uživo.

„Netko nam je prišao dok smo snimali i rekao ‘Ne znam što radite, ali izgleda genijalno pa sani nastavite’. To je bilo super.“, zaključuje.