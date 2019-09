ZAR OVAKVI ŠEFOVI DOISTA POSTOJE? ‘Pozvao me u ured… Kad mi je to napravio, morala sam dati otkaz’

Potresne ispovijesti radnika koje su šefovi maltretirali do besvijesti

Rijetko se tko može pohvaliti kako uistinu voli svojega šefa jer je, eto, duša od čovjeka i izvrstan profesionalac. Zašto su nadređeni u većini slučajeva omraženi među kolegama? Situacije u kojima su se našli korisnici aplikacije Whisper tek su iznimke koje potvrđuju pravilo. Možda, ako Bog da, neki šefovi dožive prosvjetljenje pa se promijene.

Prljave ucjene i nemoralne ponude

“U baru i grillu u kojem sam radila, oženjeni šef bi dolazio pijan i maltretirao osoblje. Dala sam otkaz usred smjene i nikad se nisam osvrnula.”

“Šefica me ucjenjivala zbog robe koju je ona ukrala iz trgovine.”

“Šef me otpustio jer mu nisam htjela biti ljubavnica. Ovo ne možete izmisliti.”

“Moj prvi šef bio je totalni rasist. Nakon što sam dao otkaz, prijavio sam ga i dobio je otkaz. Zaslužio je to više od ikoga.”

Zastrašivanja i nedostatak empatije

“Ozlijedio sam se na poslu i tražio naknadu za to. Moj šef pokušao je nagovoriti nadređenu osobu da me uplaši, a potom mi je poslao prijeteće e-mailove.”

“U kafiću na benzinskoj postaji na kojoj sam radila, šef je uvijek ostavljao hranu dok se ne bi pokvarila. Kad bih je maknula s polica, prigovarao mi je. Žalila sam se regionalnom upravitelju, no on me ignorirao pa sam promijenila posao.”

“Kad mi je član uže obitelji umro, tražio sam slobodan dan kako bih otišao na sprovod. Šef mi je rekao da ne mogu jer je posao na prvom mjestu. Dodao je da ću dobiti otkaz ako odem. Dao sam otkaz. Bio je čudovište.”

“Moj najgori šef bio je u posljednjem poduzeću za koje sam radila. Ponižavao me i pokušavao se poseksati sa mnom u svom uredu. Jako mi je drago što sam se maknula od njega.”