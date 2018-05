Jednu je klijent vezao i mučio, a drugu je monstrum htio prodati u roblje

Ulična prostitutka Alice, čije pravo ime nije poznato radi zaštite njezina identiteta, priča kako mora zaraditi 100 funti (gotovo 900 kuna) dnevno kako bi preživjela, a da bi to postigla, redovito riskira pokušaje otmice, silovanja i napada. Kaže kako su neke žene spremne učiniti bilo što za manje od 100 kuna. Prisjetila se i jednog traumatičnog iskustva kad ju je klijent zavezao i mučio, a onda je ostavio uz cestu.

“Pokupio me jedne noći i odveo svojoj kući da pušimo crack. Kad smo stigli tamo i kad sam obavila svoj posao, on me zavezao i počeo mučiti, radio mi je svakakve gadosti. Molila sam ga da prestane, ali nije htio, već je samo nastavio dalje. Ispostavilo se da je isto napravio drugoj curi. Da sam barem znala”, požalila se Alice Grimsby Telegraphu. “Prije nekoliko godina me pokupio tip iz istočne Europe i kad smo završili, ponudio se da me odveze doma, ali sam vidjela da ide drugim putem. Pitala sam ga što radi, a on mi je rekao: ‘Idem te prodati.’ To me prestravilo i samo sam iskočila iz automobila čim sam imala priliku pa pješačila kući s bolnim ramenom.”

Tata joj je pred očima silovao mamu

Postala je ovisna o drogama kad je imala svega 15 godina pokušavajući izbrisati bol i sjećanja na odrastanje u nasilnoj obitelji, gdje je gledala svoju majku pretučenu i silovanu na dnevnoj osnovi. “Svega sam se nagledala dok sam bila klinka. Nisam bila silovana ili nešto slično, ali gledala sam svoju mamu. Tata je bio š**ak i grozno se ponašao prema njoj. Pred mojim ju je očima silovao na razne načine”, priča Alice.

Radi kao prostitutka posljednjih osam godina, ima tri, četiri mušterije po noći, a pauzira samo onda kad nakratko završi u zatvoru. Uglavnom “operira” duž engleskog grada Grimsbyja. Te žene nude seksualne usluge za manje od 100 kuna. Pokušaju naplatiti 350 ako ide, ali uglavnom su očajne.

Dečko ju je navukao na heroin

Druga je prostitutka iz Grimsbyja u tom poslu tek od rujna. Pod imenom Brenda, rekla je kako još nije imala neugodnih iskustava, ali je nailazila na teškoće. “Bilo je to tijekom mog prvog radnog tjedna. Ušla sam u automobil nekog poslovnjaka, koji me zgrabio za vrat i prisiljavao da mu radim nešto što nisam htjela. To me šokiralo toliko da sljedeća dva tjedna nisam uopće izlazila jer sam se bojala da bi se moglo ponoviti. Nasreću, nije i većina je muškaraca koje srećem vrlo ljubazna. Imam ih nekoliko redovitih, koji me znaju i počastiti”, priznaje.

Brenda je ušla u ovaj posao nakon što je izgubila kuću zbog dečka dilera, koji ju je navukao na heroin. Zadivljena je što danas radi nešto što nije mogla ni zamisliti kad je bila mlađa. “Počela sam izlaziti s muškarcem koji je dilao drogu. Prije toga nikad nisam ni probala takvo što, nisam znala ni kako izgleda, ali samo zato što je bilo besplatno i uvijek dostupno, navukla sam se. Kad je on završio u zatvoru, ja sam izgubila kuću i završila na ulici. Sad ovisim o drugima hoće li me angažirati na noć ili ne”, kazala je.

Djeca ne znaju čime se bave

“Radi se o tome da se družim s drugim ovisnicima o heroinu. Da bih ostala dijelom ekipe, moram zaraditi novac tako da im mogu donijeti drogu. Nemam svodnika ni išta slično, ali ponekad se čini kao da je tako”, priča Brenda. Dob njihovih klijenata varira od 18 do kasnih 80-ih, a prostitutki ima od tinejdžerica do 60-godišnjakinja. Droga je najčešći pokretač svih prostitutki u gradu, no ima i onih koje tvrde kako se moraju prostituirati da bi prehranile obitelj.

Gotovo sve te žene imaju djecu, ali ona nemaju pojma čime im se majke bave. “Bilo bi užasno da moja djeca saznaju, to je previše sramotno, ali, nažalost, nemam drugog izbora. Ili ću raditi to ili živjeti na ulici bez ičega. Šokantno je kako se život može poigrati ljudima. U jednom sam trenutku imala svoju kuću, vodila tri posla i bila savršeno sretna. Upoznaš jednog pogrešnog muškarca i sve se okrene naglavačke”, zaključuje Brenda.