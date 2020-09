TUŽAN OGLAS USAMLJENOG UDOVCA RASPLAKAO SVIJET: ‘Živim kao proklet u mučnoj tišini. Samo želim prijatelja…’

Ova dirljiva poruka na prozoru jedne kuće u Engleskoj privukla je pozornost brojnih medija nakon što se otkrilo da iza nje stoji usamljeni udovac. Tony Williams (75) izgubio je suprugu u svibnju i od tada provodi dane bez ikoga s kime bi mogao prozboriti koju riječ.

Bez djece i obitelji u blizini, ovaj umirovljeni fizičar rekao je kako se osjeća kao “proklet” zbog samoće koja ga je snašla. Tony je objavio dva oglasa u lokalnim novinama tražeći prijatelja s kojim će razgovarati, ali nije dobio nijedan odgovor.

Stoga je, u pokušaju da pronađe prijatelja s kojim će slušati glazbu ili sjediti u vrtu, dao izraditi posjetnice koje bi podijelio kada bi otišao u supermarket ili u šetnju. Razgovorljivi starac podijelio je desetke primjeraka, ali ni tada mu se nitko nije javio. Sada je stavio poster na prozor i nada se da će se netko smilovati.

“To mi je posljednja opcija. Pokušao sam sve kako bih stekao prijatelje, ali čini mi se da nitko ne želi razgovarati sa mnom”, izjavio je nesretni umirovljenik za Mirror. “Ne prolazi mnogo ljudi pored moje kuće, ali nadao sam se da će se proširiti po zajednici i da će mi netko možda pružiti ruku.”

“Jo mi je bila najbolja prijateljica i imali smo lijep život. Ali sada sam sasvim sam. Moja divna supruga je nedavno umrla, a ja nemam nikoga. Sve što želim je da netko vidi moju poruku i nazove me. Želim samo ugodan razgovor kako ne bih cijeli dan sjedio u tišini”, objasnio je.

“Ne tražim nekoga tko će me slušati kako plačem – samo želim normalnu osobu s kojom mogu razgovarati! Mogu razgovarati s bilo kim o bilo čemu. Provodim većinu dana samo sjedeći u kući u tišini, samo čekajući da zazvoni telefon, ali nikad ne zazvoni”, požalio se.

Tony je Jo, pravnu tajnicu, upoznao u baru prije više od 35 godina i njihov je brak bio “savršena harmonija”. Par nije mogao imati djece, a živjeli su u Kempleyju, Gloucestershireu, 25 godina.

“Prvi smo se put sreli jedne večeri u baru i tako smo se dobro slagali. Bilo je jednostavno nevjerojatno. Osjećao sam se kao da je znam cijeli život. Bila je tako dražesna. Naša je veza uvijek bila sasvim prirodna. Nismo imali tajni i mogli smo biti potpuno otvoreni jedno prema drugomu – zaista smo bili srodne duše”, ispričao je 75-godišnjak.

“Vraćajući se u Kempley, oboje smo znali dolaziti svake večeri s posla i kuhati zajedno – ja sam radio jedan posao, a ona drugi – a onda bismo to sastavili na kraju. Ponekad smo sate provodili kuhajući, smijući se i slušajući glazbu – to je bio vrhunac našega dana. Imali smo i ogroman, prekrasan vrt s voćnjakom. U ljetnim mjesecima bavio bih se vrtlarenjem, a Jo bi dolazila i sjedila vani sa mnom. Sve je bilo savršeno”, prisjetio se nekih sretnijih dana.

